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Тиллерсон призвал РФ выполнять свою роль гаранта уничтожения химоружия в Сирии

Международная панорама
4 февраля, 21:19 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС БУЭНОС-АЙРЕС 4, февраля. /ТАСС

Госсекретарь США также выразил обеспокоенность сообщениями об использовании химоружия во время сирийского конфликта

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

© AP Photo/Jacquelyn Martin

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в воскресенье на пресс-конференции в столице Аргентины вновь указал на продолжающееся использование боевых отравляющих веществ во время сирийского конфликта, призвав Россию не блокировать продление мандата Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия по расследованию (СМР) подобных атак.

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"Нас очень беспокоят поступающие сообщения об использовании химического оружия, хлора, во время сирийского конфликта", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов вместе с аргентинским министром иностранных дел и по делам религий Хорхе Фори. "Мы внимательно изучаем ситуацию, мы также призвали Россию выполнить свою роль как гаранта соглашения об уничтожении химического оружия", - сказал он.

Кроме того, Тиллерсон в очередной раз призвал Москву "прекратить использовать право вето при рассмотрении резолюций, необходимых для продления полномочий Совместного механизма для проведения расследований" этих инцидентов.

Срок полномочий СМР истек 8 декабря 2017 года. Попытки членов Совета Безопасности ООН договориться о продлении мандата комиссии не увенчались успехом, при этом Россия дважды блокировала несогласованные проекты резолюций.

23 января Россия представила проект резолюции об учреждении Независимого механизма ООН по расследованию химических атак в Сирии на первоначальный период в один год. США с ходу выступили против этой инициативы, заявив, что согласятся лишь на возобновление работы СМР в его изначальном виде.

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Тиллерсон, Рекс
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