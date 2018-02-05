Эксперты: ДСНВ стал большим достижением РФ и США и укрепил стратегическую стабильность

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Имплементация Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (Нового ДСНВ) стала значительным достижением России и США и привела к укреплению стратегической стабильности. Такое мнение выразили в беседах с ТАСС руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл и директор информационных проектов, касающихся ядерной сферы, в Федерации американских ученых (ФАУ) Ханс Кристенсен.

Москва и Вашингтон должны в понедельник достичь ограничений, установленных Новым ДСНВ, который был подписан в 2010 году.

Значение соглашения

"Имплементация Нового ДСНВ представляет собой существенное достижение. Благодаря договору две стороны повысили стратегическую стабильность, предсказуемость и транспарентность, а также проверяемым образом сократили свои раздутые ядерные арсеналы", - убежден Кимболл. На его взгляд, "в условиях, когда американо-российские отношения остаются напряженными, Новый ДСНВ играет все более важную роль в сокращении ядерных рисков".

Схожую точку зрения изложил и Кристенсен, который прежде всего констатировал, что Новый ДСНВ - "это в настоящее время единственное стратегическое соглашение, регулирующее размер стратегических сил [России и США], и без него стороны, естественно, были ли вольны наращивать такие силы, если бы приняли соответствующие решения".

"Но это еще и договор, который предусматривает важный верификационный режим, позволяющий сторонам проводить инспекции друг у друга. Поэтому все это способствует обеспечению предсказуемости, помогает предотвращать недопонимание или планирование на случай развития событий по наиболее неблагоприятному сценарию. Так что в общем и целом все это чрезвычайно положительно воздействует на стратегические отношения между двумя странами", - сказал представитель ФАУ.

Что дальше?

"Продолжающаяся имплементация и соблюдение Нового ДСНВ, его продление и, если возможно, выработка последующего соглашения (о сокращении и ограничении СНВ - прим. ТАСС) еще больше укрепили бы безопасность США, России и мира [в целом]", - считает Кимболл. Ассоциация, которую он возглавляет, была основана в 1971 году, базируется в Вашингтоне и является одной из самых известных американских неправительственных организаций, ратующих за укрепление международных режимов нераспространения и разоружение.

По оценке Кимболла, логичным "следующим шагом" президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стало бы достижение договоренности о продлении действующего до 2021 года договора еще на пять лет. Это позволило бы "предотвратить не скованную ничем гонку стратегических атомных вооружений между двумя крупнейшими ядерными державами в мире", заявил известный американский эксперт. Как он предупредил, "если же Новому ДСНВ позволят истечь, ничем его не заменив, то на американских и российских ядерных силах впервые с 1972 года не окажется никаких ограничений".

Как полагает Кристенсен, обнародованная 2 февраля новая ядерная доктрина США "сама по себе не изменит американский подход к данной проблематике". США, как и Россия, модернизируют свой стратегический арсенал, но "не имеют намерения увеличивать численность ядерных сил", хотя новая доктрина и содержит предложения о создании новых типов боезарядов, напомнил авторитетный специалист.

Он, как и Кимболл, призвал к продлению срока действия Нового ДСНВ, если стороны не смогут договориться о заключении последующего соглашения. "А выработать последующий договор, как мне кажется, в нынешних условиях будет чрезвычайно тяжело, учитывая обстоятельства и политический климат", - прогнозирует сотрудник ФАУ.

Высший приоритет

В свою очередь бывшие министр энергетики США Эрнест Монис и американский сенатор Сэм Нанн в совместном заявлении, подготовленном по запросу ТАСС неправительственной организацией, которую они теперь возглавляют, - Инициативой по сокращению угрозы, высоко оценили "добросовестное выполнение" Москвой и Вашингтоном Нового ДСНВ. Они солидарны с Кимболлом и Кристенсеном, высказываясь за продление срока действия соглашения. Это создало бы "прочный фундамент", позволяющий России и США сделать "неотложные шаги с целью восстановления доверия", уверены Монис и Нанн.

"Недопущение применения ядерного оружия вследствие преднамеренных действий, просчетов или случайностей должно быть высшим приоритетом нашей политики национальной безопасности и наших двусторонних отношений с Россией. Продление срока действия Нового ДСНВ и его ключевых верификационных положений стало бы остро необходимым шагом в верном направлении", - пишут экс-глава минэнерго США и отставной сенатор.

Положения договора

Новый ДСНВ вступил в силу в 2011 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Новый ДСНВ остается в силе в течение 10 лет - до 2021 года, если не будет заменен до этого срока последующим соглашением о сокращении и ограничении СНВ. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Размер ядерных арсеналов

В соответствии со справкой, распространенной 12 января Госдепартаментом США, Россия по состоянию на 1 сентября 2017 года располагала 501 оперативно развернутым носителем ядерных вооружений и 1561 боезарядом на них. У США было 660 носителей и 1393 боеголовки.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не раз настаивал на том, чтобы Москва и Вашингтон продолжали процесс сокращения ядерных вооружений. Аналогичную позицию излагал и Пентагон. Трамп в феврале прошлого года подверг Новый ДСНВ критике, но затем в сентябре представители Белого дома сигнализировали, что не исключают возможность продления этого соглашения.