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Великобритания не примет никаких форм членства в Таможенном союзе ЕС после Brexit

Международная панорама
5 февраля, 3:21 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 5, февраля. /ТАСС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй хочет, чтобы в отношениях с Евросоюзом существовал таможенный механизм, позволяющий Лондону заключать торговые сделки со всем миром

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

© EPA-EFE/JEFF OVERS/BBC

ЛОНДОН, 5 февраля. /ТАСС/. Канцелярия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй отвергает перспективу сохранения каких бы то ни было форм членства страны в Таможенном союзе ЕС после выхода из состава сообщества (Brexit). Об этом проинформировала 4 февраля вечером газета The Daily Telegraph со ссылкой на источник на Даунинг-стрит, 10.

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"Мы должны иметь возможность подписывать торговые соглашения с остальным миром, поэтому сохранение членства в Таможенном союзе [ЕС] - это не наша политика. Пребывание в любом таможенном союзе - не наша политика", - приводит издание слова собеседника. Он также заявил, что в Соединенном Королевстве есть "замечательные компании", и правительство намерено "укрепить их возможности экспортировать" свою продукцию. "Мы не хотим делать ничего из того, что ограничивает эти возможности", - подчеркнул сотрудник канцелярии.

Данная линия, как отмечает газета, представляет собой значительное изменение позиции Мэй, которая в пятницу отказалась исключить возможность сохранения членства в Таможенном союзе ЕС. По утверждению The Daily Telegraph, теперь премьер хочет достичь такого соглашения с Брюсселем, при котором в отношениях между Великобританией и сообществом существовал бы четко отрегулированный таможенный механизм, обеспечивающий беспрепятственную торговлю со странами континентальной Европы и одновременно позволяющий Лондону заключать торговые сделки со всем миром. Однако критики британской позиции в Брюсселе полагают, что эта задача невыполнима, поскольку напоминает погоню за двумя зайцами.

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По сведениям издания, еще один вариант, рассматриваемый Мэй - это заключение "таможенного партнерства" с ЕС, при котором подход Лондона к режиму на таможенной границе оказался бы таким, что отпала бы необходимость в самом существовании этой границы. Однако с подобной линией, как отмечается в статье, вряд ли согласятся сторонники Brexit в британском правительстве, поскольку такая синхронизация позиций Великобритании и ЕС станет препятствием на пути заключения Лондоном глобальных торговых сделок.

Вышедшая в воскресенье газета The Sunday Times поместила на первую полосу материал, в котором утверждала, что Мэй может быть смещена со своего поста, если продолжит следовать планам сохранения членства в Таможенном союзе ЕС после Brexit. По информации издания, евроскептики из правящей Консервативной партии связались с главой МИД Борисом Джонсоном и договорились, что в случае вынужденного ухода Мэй министр охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув станет вице-премьером, а ярый сторонник Brexit депутат Джейкоб Рис-Могг возглавит министерство финансов. Соответственно, сам Джонсон при таком развитии событий сможет занять пост руководителя британского правительства.

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Персоны
Мэй, Тереза Джонсон, Борис
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