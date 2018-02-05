Президент Эквадора призвал все политические силы уважать итоги референдума

ТАСС, 5 февраля. Президент Эквадора Ленин Морено считает, что итоги референдума о внесении изменений в конституцию страны свидетельствуют о победе демократии. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье в ходе выступления, которое транслировал в прямом эфире телеканал Televicentro.

"Сегодня победила демократия. Победа "да" - это победа страны. Этот референдум стал нашим общим делом, он заставил нас голосовать сердцем", - сказал политик. "Все, абсолютно все обязаны уважать голос нашего народа и действовать с учетом этой явной и убедительной победы", - добавил он, поблагодарив сограждан за участие в волеизъявлении.

По словам Морено, в ближайшие 30 дней Национальная ассамблея (парламент) Эквадора внесет в конституцию поправки, принятые на референдуме.

На голосование было вынесено сразу семь инициатив, предполагающих изменение конституции, однако широкий общественный резонанс получила лишь одна из них. Речь идет о предложении отменить норму, разрешающую переизбираться на любой государственный пост, в том числе президентский, неограниченное количество раз. Эквадорский лидер Ленин Морено, который является инициатором референдума, неоднократно объяснял свое стремление ограничить число переизбраний необходимостью законодательно закрепить принцип сменяемости власти. В то же время, по мнению ряда противников действующего правительства, истинная цель данной инициативы состоит в том, чтобы лишить бывшего главу Эквадора Рафаэля Корреа возможности вновь претендовать на эту должность.

Морено возглавил Эквадор по итогам прошедшего в апреле 2017 года второго тура президентских выборов. Он считался преемником Корреа, который занимал высший государственный пост с 2007 по 2017 год. Однако через несколько месяцев после вступления Морено в должность отношения между двумя политиками резко испортились.