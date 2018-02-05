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Мун Чжэ Ин встретится с председателем президиума парламента КНДР во время Игр в Пхёнчхане

Международная панорама
5 февраля, 5:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС

Представитель офиса президента Республики Корея отметил, что Мун Чжэ Ин начнет проводить встречи с Ким Ён Намом, начиная с церемонии открытия ОИ

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ТАСС, 5 февраля. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, как ожидается, встретится с председателем президиума Верховного народного собрания (парламента) КНДР Ким Ён Намом, который на этой неделе будет находиться в стране с визитом в качестве главы делегации Пхеньяна на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает в понедельник агентство Yonhap News.

"Президент Мун Чжэ Ин будет встречаться с Ким Ён Намом, начиная с церемонии открытия Олимпийских игр", - цитирует агентство представителя офиса президента Республики Корея. "Однако еще предстоит обсудить с северокорейской делегацией, встретится ли Ким Ён Нам с Мун Чжэ Ином один на один", - добавил он.

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Как добавил другой представитель президентского офиса, на данный момент решения по данному вопросу принято не было, как не было и конкретных предложений о встрече со стороны КНДР.

Ранее стало известно, что председатель президиума Верховного народного собрания КНДР возглавит делегацию Пхеньяна на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Тогда северокорейская сторона уведомила, что Ким Ён Нам возглавит делегацию в составе трех человек, их будут сопровождать еще 18 человек. Они будут находиться в Республике Корея с 9 по 11 февраля.

В начале года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. По итогам нескольких раундов переговоров в пограничном пункте Пханмунджом были достигнуты договоренности, предусматривающие отправку делегации спортсменов, чиновников и артистов из КНДР на Олимпиаду в Пхёнчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля.

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