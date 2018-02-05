СМИ: КНДР предлагает отправить артистов в Республику Корея на судне в обход санкций Сеула

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. КНДР предложила в виде исключения отправить своих артистов для выступлений в период проведения зимних Олимпийских игр в Республике Корея (РК) на судне в обход односторонних санкций Сеула, введенных в 2010 году. Об этом сообщило в понедельник агентство Yonhap News со ссылкой на южнокорейское министерство объединения.

По его информации, КНДР в воскресенье уведомила Сеул о планах отправить музыкальный ансамбль "Самчжиён" в составе 140 человек во вторник на судне "Мангёнбон-92" и использовать его для размещения труппы.

"Мы обсуждаем с <...> соответствующими ведомствами детали, в том числе касающиеся порта, который будет использоваться", - цитирует агентство представителя министерства объединения Пэк Тхэ Хёна.

И хотя, как отмечает Yonhap News, данный план КНДР может стать нарушением введенных 24 мая 2010 года односторонних санкций РК, запрещающих северокорейским судам заходить в порты Республики Корея, в Сеуле рассматривают возможность снятия рестрикций в виде исключения ради успеха Олимпиады.

При этом по данному вопросу будут вестись консультации и с международным сообществом. "Что касается санкций [Совета Безопасности] ООН, мы проведем тесные консультации с международным сообществом, включая США, чтобы этот шаг не стал их нарушением", - добавил Пэк Тхэ Хён.

В начале 2018 года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. По итогам нескольких раундов консультаций в пограничном пункте Пханмунджом были достигнуты договоренности, предусматривающие отправку делегации спортсменов, чиновников и артистов из КНДР на Олимпиаду в Пхёнчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля.