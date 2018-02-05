Генсек ООН призвал Россию и США продолжить переговоры по сокращению ядерных арсеналов

ООН, 5 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник поздравил Россию и США с выполнением обязательств в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), а также призвал начать дискуссии по дальнейшему разоружению. Об этом заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

По его словам, административный глава ООН "поздравляет Соединенные Штаты и Российскую Федерацию с успешным сокращение своих ядерных сил до уровня, предусмотренного" ДСНВ. "Генеральный секретарь призывает Соединенные Штаты и Российскую Федерацию вступить в диалог, который приведет к дальнейшему сокращению арсеналов, а также продолжать демонстрировать исторически важное лидерство в области разоружения, которое доказало свою ценность для [обеспечения] нашей коллективной безопасности", - говорится в письменном заявлении Дюжаррика.

Он подчеркнул, что усилия в области разоружения особенно важны с учетом текущей ситуации в мире, когда "тревога, связанная с ядерным оружием, ощущается острее, чем когда-либо со времен холодной войны". Как заявил официальный представитель генсека, согласованный шаги в этой сфере "могут сыграть значимую роль в построении доверия, а также в предотвращении, смягчении последствий и урегулировании конфликтов".

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия "полностью выполнила свои обязательства по сокращению" стратегических наступательных вооружений. В Госдепартаменте также объявили о достижении ими уровней, предусмотренных совместным договором.