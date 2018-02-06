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Тиллерсон высоко оценил усилия Группы Лимы по воздействию на правительство Венесуэлы

Международная панорама
6 февраля, 0:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС

Глава Госдепа обсудил с министром иностранных дел Перу Кайетаной Альховин Гассани венесуэльский кризис

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ТАСС, 6 февраля. Соединенные Штаты и Перу высоко оценивают действия так называемой Группы Лимы, которые направлены на оказание воздействия на правительство Венесуэлы и изменение его курса. Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая вместе с министром иностранных дел Перу Кайетаной Альховин Гассани на пресс-конференции в Лиме. Трансляцию вел МИД Перу.

"Наши правительства ценят лидерство Группы Лимы и ее усилия, направленные на то, чтобы повлиять на режим [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро, чтобы призвать его вернуться к соблюдению конституции, а также сделать так, чтобы голос народа Венесуэлы был услышан", - сказал он.

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"У нас была очень конструктивная беседа о том, что еще можно сделать для того, чтобы народ Венесуэлы мог быть услышан, а также чтобы покончить со страданиями венесуэльцев", - сказал он.

Группа Лимы была сформирована 8 августа 2017 года в столице Перу, где представители 12 стран (Чили, Аргентина, Бразилия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай и Перу) подписали совместную декларацию о непризнании Конституционной ассамблеи Венесуэлы, созванной по инициативе Мадуро без проведения предварительного референдума.

На протяжении последних лет Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис. С апреля 2017 года страну несколько месяцев сотрясали организуемые оппозицией акции протеста против действий исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия Мадуро и ограничивающие функции парламента. За это время погибли более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали.

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Персоны
Мадуро, Николас Тиллерсон, Рекс
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