Финляндия намерена закупить в США противокорабельные и зенитные ракеты на $730 млн

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Пентагон направил в понедельник в Конгресс США уведомление о намерении продать Финляндии противокорабельные и зенитные ракеты на общую сумму $734,7 млн.

Как подчеркивается в заявлении, распространенном Управлением минобороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности, Госдепартамент не возражает против поставок Хельсинки такого рода вооружений.

Финляндия запросила 120 противокорабельных крылатых ракет Harpoon на $622 млн, а также 68 зенитных ракет класса "корабль-воздух" Sea Sparrow на $112,7 млн. "Финляндия планирует разместить ракеты Harpoon на своих кораблях и на береговых батареях", - отмечает Пентагон.

"Предполагаемая продажа этих вооружений будет способствовать реализации внешнеполитических целей США, поскольку поможет укрепить безопасность партнера, который продолжает играть важную роль в усилиях по обеспечению политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - говорится в заявлении.

Минобороны заверило законодателей, что продажа этих ракет "не приведет к изменениям военного баланса в регионе".

Закон обязывает минобороны уведомлять законодателей о планах продажи оружия или военного снаряжения другим странам. У Конгресса есть 30 дней, чтобы блокировать сделку, но это происходит крайне редко.