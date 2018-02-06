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Финляндия намерена закупить в США противокорабельные и зенитные ракеты на $730 млн

Международная панорама
6 февраля, 0:54 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 6, февраля. /ТАСС

По мнению Пентагона, продажа ракет не приведет к изменению военного баланса в регионе

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© REUTERS/Jason Reed JIR/CN

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Пентагон направил в понедельник в Конгресс США уведомление о намерении продать Финляндии противокорабельные и зенитные ракеты на общую сумму $734,7 млн.

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Как подчеркивается в заявлении, распространенном Управлением минобороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности, Госдепартамент не возражает против поставок Хельсинки такого рода вооружений.

Финляндия запросила 120 противокорабельных крылатых ракет Harpoon на $622 млн, а также 68 зенитных ракет класса "корабль-воздух" Sea Sparrow на $112,7 млн. "Финляндия планирует разместить ракеты Harpoon на своих кораблях и на береговых батареях", - отмечает Пентагон.

"Предполагаемая продажа этих вооружений будет способствовать реализации внешнеполитических целей США, поскольку поможет укрепить безопасность партнера, который продолжает играть важную роль в усилиях по обеспечению политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - говорится в заявлении.

Минобороны заверило законодателей, что продажа этих ракет "не приведет к изменениям военного баланса в регионе".

Закон обязывает минобороны уведомлять законодателей о планах продажи оружия или военного снаряжения другим странам. У Конгресса есть 30 дней, чтобы блокировать сделку, но это происходит крайне редко.

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