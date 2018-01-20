США намерены поставить Бельгии 34 многоцелевых истребителя F-35

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Госдепартамент США принял решение одобрить потенциальную продажу Бельгии 34 новейших многоцелевых истребителя 5-го поколения F-35 на общую сумму в $6,53 млрд. Об этом в пятницу сообщило управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности.

Соответствующее уведомление было направлено в Конгресс США, у которого теперь есть 30 дней на изучение данного контракта и принятие решения о его возможном расторжении. Иными словами, сама сделка пока не завершена.

Бельгийские военные хотели бы закупить не только сами самолеты, но и средства радиоэлектронной борьбы, системы управления и связи, оружейные системы для F-35, инфракрасные отражатели, вспомогательное оборудование и другое. В Пентагоне отмечают, что эта вероятная сделка соответствует внешнеполитическим интересам США, так как она позволит "укрепить безопасность страны-союзника", которая помогает обеспечивать политическую и экономическую стабильность в Западной Европе.

Приобретение Бельгией F-35 позволит ей "сдерживать агрессию в регионе", а также эффективнее действовать вместе с силами США. При этом в Вашингтоне уверяют, что поставка истребителей не скажется коренным образом на балансе сил в регионе.

Управление министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между Вооруженными силами США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.