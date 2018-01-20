Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 56.59
€ 69.4
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США намерены поставить Бельгии 34 многоцелевых истребителя F-35

Международная панорама
20 января, 0:57 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, января. /ТАСС

Также бельгийские военные хотели бы закупить средства радиоэлектронной борьбы

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Госдепартамент США принял решение одобрить потенциальную продажу Бельгии 34 новейших многоцелевых истребителя 5-го поколения F-35 на общую сумму в $6,53 млрд. Об этом в пятницу сообщило управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности.

Смотрите также

Эксперт: поставки США оружия Украине могут вбить клин между Вашингтоном и Брюсселем

Пентагон: Япония намерена закупить у США противоракеты более чем на $133 млн

Соответствующее уведомление было направлено в Конгресс США, у которого теперь есть 30 дней на изучение данного контракта и принятие решения о его возможном расторжении. Иными словами, сама сделка пока не завершена.

Бельгийские военные хотели бы закупить не только сами самолеты, но и средства радиоэлектронной борьбы, системы управления и связи, оружейные системы для F-35, инфракрасные отражатели, вспомогательное оборудование и другое. В Пентагоне отмечают, что эта вероятная сделка соответствует внешнеполитическим интересам США, так как она позволит "укрепить безопасность страны-союзника", которая помогает обеспечивать политическую и экономическую стабильность в Западной Европе.

Приобретение Бельгией F-35 позволит ей "сдерживать агрессию в регионе", а также эффективнее действовать вместе с силами США. При этом в Вашингтоне уверяют, что поставка истребителей не скажется коренным образом на балансе сил в регионе.

Управление министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между Вооруженными силами США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Бельгия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: направлявшийся в США танкер с СПГ из РФ развернулся в Атлантике из-за непогоды
2
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
3
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
4
Лоран Блан: Россия станет центром мира во время ЧМ-2018 по футболу
5
МОК сократил до 389 человек пул спортсменов РФ, которые могут быть допущены до ОИ
6
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
7
Причиной пожара в автобусе в Казахстане стала паяльная лампа
Темы дня
Новости партнеров
Реклама