Эксперт: поставки США оружия Украине могут вбить клин между Вашингтоном и Брюсселем

ВАШИНГТОН, 24 декабря. /ТАСС/. Поставки Соединенными Штатами летальных вооружений Украине могут еще больше разделить Вашингтон и Брюссель, поскольку многие страны Евросоюза выступают против дальнейшего раскручивания спирали конфронтации с Россией. Такое мнение выразил американский политолог Даг Бандоу - старший научный сотрудник исследовательского Института имени Катона, базирующегося в столице США.

"Передача летальных вооружений [Киеву] может отделить США от европейских государств, многие из которых выступают против дальнейшей конфронтации с Россией, особенно вокруг Украины. Брюссель уже выразил возмущение новым законопроектом Конгресса с санкциями [против Москвы], который был принят без какого-либо согласования с европейцами и который направлен против европейских предприятий", - отмечает специалист в авторской статье, опубликованной в субботу в журнале National Interest.

С его точки зрения, поставки летального оружия Украине, помимо прочего, "вдохновят украинцев на то, чтобы запрашивать еще более тяжелые вооружения, и на эскалацию вооруженных действий, но при этом отобьет [у Киева] всякое желание искать решение [конфликта] путем переговоров".

Переговоры вместо эскалации напряженности

Как считает Бандоу, "куда более правильным подходом было бы вести переговоры о деэскалации со стороны России, предложив со своей стороны прекратить рассмотрение вопроса вступления Украины (и Грузии) в НАТО". По его мнению, "расширение альянса вообще не отвечает интересам Америки". "У Вашингтона и Москвы нет заинтересованности с точки зрения безопасности в конфликте друг с другом, особенно на Украине. Вместо того, чтобы превращать периферийную проблему безопасности в потенциальное военное столкновение с Москвой, Вашингтону следует обменять отвод войск с Украины на признание Россией территориальной целостности этой страны", - полагает автор.

"Москва может и не согласиться, однако администрация Трампа этого не узнает, пока не выдвинет такое предложение. На данный момент, не похоже, чтобы она [администрация] хотя бы думала о том, чтобы попытаться: скорее, напротив", - заключил Бандоу.

Данные о поставках оружия Киеву

О принятом Вашингтоном решении поставить Украине "продвинутые оборонительные средства" сообщила в пятницу руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт. В случае, если Трамп одобрит данный план, он поступит на рассмотрение в Конгресс США. У законодателей будет на это 30 дней.

На протяжении последних нескольких лет и республиканцы, и демократы голосовали за включение в оборонные бюджеты США статей об оказании "летальной военной помощи" Украине.