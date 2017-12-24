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Эксперт заявил, что США льют масло в огонь конфликта в Донбассе

Международная панорама
24 декабря, 5:38 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 24, декабря. /ТАСС

Политолог из США Тед Гален Карпентер считает, что решение о поставке оружия на Украину грозит дестабилизацией ситуации

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ВАШИНГТОН, 24 декабря. /ТАСС/. Американская администрация фактически начала подливать масло в огонь конфликта на востоке Украины. Так прокомментировал оглашенное 22 декабря Вашингтоном решение о начале передачи оружия Киеву американский политолог Тед Гален Карпентер - старший научный сотрудник исследовательского Института имени Катона (Cato Institute), базирующегося в столице США.

"Это был чрезвычайно плохой месяц для отношений Вашингтона с Москвой <...>", - пишет американский эксперт в опубликованной 23 декабря в электронной версии журнала The National Interest авторской статье, резко критикуя действия правительства США. Он, в частности, называет "легкомысленным комментарием", который, "очевидно, кратко формулирует позицию администрации" США, сделанное ранее в Киеве заявление шефа Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что "оборонительные вооружения не являются провокационными". "Реальность заключается в том, что, учитывая и без того длинную историю американского вмешательства [во внутренние дела] на Украине, особенно поощрение демонстрантов, которые свергли в 2014 году избранного пророссийского президента, переход к поставкам оружия Украине является крайне провокационным", - подчеркивает Карпентер, являющийся автором и редактором серии книг о международных отношениях и проблемах безопасности.

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Как он предупреждает, выданная исполнительной ветвью власти США санкция на поставки оружия Киеву "грозит дестабилизацией чрезвычайно деликатной ситуации". Нынешнее решение Вашингтона "воодушевит сторонников жесткой линии в украинском правительстве", которые станут добиваться "военной победы" в Донбассе, веря в то, что, "возможно, на подходе дополнительная, еще более смертоносная, поддержка США", считает специалист. "Однако, - отмечает он, - военный вариант для Украины представляет собой опасную иллюзию".

С точки зрения Карпентера, решение президента Дональда Трампа, одобрившего поставки оружия Киеву, стало новым "ударом по реалистам в американской внешней политике", верящим в то, что он действительно желает нормализовать отношения с Россией. Не исключено, что разрешить поставки оружия Киеву президента США вынудили непрекращающиеся нападки на него и обвинения в его адрес в сговоре с Москвой со стороны "внутриполитических оппонентов", полагает Карпентер. "Ястребы" как в [оппозиционной] Демократической, так и [правящей] Республиканской партии на протяжении нескольких лет добивались продажи оружия Украине, так что это был логичный шаг с целью задобрить их, - пишет американский политолог. - Однако какими бы ни были причины, речь идет о шаге в неверном направлении".

"Решение администрации Трампа одобрить поставку оружия Украине сродни подливанию бензина в уже разожженный огонь. Отношения с Москвой достаточно напряжены и без такого ненужного враждебного шага", - подытоживает Карпентер.

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Персоны
Трамп, Дональд Мэттис, Джеймс
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