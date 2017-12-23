Маккейн счел поставки Украине комплексов Javelin "шагом в правильном направлении"

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Американский сенатор Джон Маккейн (республиканец от штата Аризона) полагает, что поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin пойдут на пользу достижению мира на Украине и в целом являются "шагом в правильном направлении". Свое мнение на этот счет законодатель выразил в распространенном в субботу заявлении.

"Решение [президента США Дональда] Трампа поставить Украине противотанковые комплексы Javelin, о котором ранее сообщалось, демонстрирует еще один важный шаг в правильном направлении и посылает четкий сигнал о том, что США будут защищать своих союзников и партнеров в их сражении за защиту суверенитета и территориальной целостности", - утверждал Маккейн.

С его точки зрения, поставки оборонительного летального оружия Украине "необходимы для обороны и сдерживания российской агрессии". По его словам, поставки таких вооружений Киеву "не препятствуют миру на Украине, а являются необходимыми для его достижения". Никаких аргументов в поддержку этого убеждения он не привел.

О принятом Вашингтоном решении поставить Украине "продвинутые оборонительные средства" сообщила в пятницу руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт. Ранее телеканал ABC сообщил, что президент США Дональд Трамп, как ожидается, одобрит поставку противотанкового оружия на сумму $47 млн .

Комментируя действия американской администрации, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США переступили черту и стали пособником в разжигании войны. В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, что решение Вашингтона имеет неприкрытый политический подтекст и является шагом в сторону войны.