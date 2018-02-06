Борис Джонсон обеспокоен введением чрезвычайного положения на Мальдивах

ЛОНДОН, 6 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон выразил обеспокоенность введением чрезвычайного положения на Мальдивах и наносимым ущербом демократическим институтам страны. Об этом в понедельник в своем коммюнике сообщил британский МИД.

"Я серьезно обеспокоен объявлением чрезвычайного положения на Мальдивах и сопутствующим приостановлением соблюдения основных прав. Ущерб, наносимый демократическим институтам на Мальдивах, вызывают глубокую озабоченность", - сказал он.

Джонсон призвал президента Мальдив Абдуллу Ямина и правительство республики "мирно отменить чрезвычайное положение, восстановить все статьи конституции, принять незамедлительные меры по полному выполнению постановлений Верховного суда и позволить парламенту работать надлежащим образом".

Верховный суд Мальдив ранее отменил приговор в отношении бывшего президента страны Мохамеда Нашида и еще восьми представителей оппозиции, обвиняемых в террористической деятельности. В пятницу Нашид объявил о намерении баллотироваться на президентских выборах в этом году. Кроме того, Верховный суд постановил восстановить мандаты 12 ранее отстраненных оппозиционных депутатов парламента. Как отмечало Франс Пресс, Ямин ранее отстранил от должности начальников полиции Мальдив - Ахмеда Арифа и его преемника Ахмеда Сауди, которые попытались исполнить решения Верховного суда.

В субботу мальдивский парламент сообщил о временной приостановке работы на неопределенный срок по соображениям безопасности, в стране прошли митинги сторонников президента и в поддержку Верховного суда. По данным Рейтер, к охране правительственных зданий в столице страны были привлечены более 100 сотрудников спецподразделений полиции.

Генеральный прокурор страны Мохамед Анил в воскресенье заявил, что Верховный суд Мальдив собирается отстранить Ямина от власти. Он также отметил, что у Верховного суда нет полномочий в отношении президента и призвал полицию и военных не подчиняться этому решению.