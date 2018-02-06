Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.02:
$ 56.63
€ 70.5
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Борис Джонсон обеспокоен введением чрезвычайного положения на Мальдивах

Международная панорама
6 февраля, 2:18 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 6, февраля. /ТАСС

Глава МИД Великобритании призвал президента Мальдив Абдуллу Ямина "мирно отменить чрезвычайное положение"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 6 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон выразил обеспокоенность введением чрезвычайного положения на Мальдивах и наносимым ущербом демократическим институтам страны. Об этом в понедельник в своем коммюнике сообщил британский МИД.

Смотрите также

США встревожены введением на Мальдивах чрезвычайного положения

Reuters: полиция Мальдив задержала экс-президента Момуна Абдул Гаюма

США призвали правительство Мальдив уважать закон в ответ на введение в стране режима ЧП

"Я серьезно обеспокоен объявлением чрезвычайного положения на Мальдивах и сопутствующим приостановлением соблюдения основных прав. Ущерб, наносимый демократическим институтам на Мальдивах, вызывают глубокую озабоченность", - сказал он.

Джонсон призвал президента Мальдив Абдуллу Ямина и правительство республики "мирно отменить чрезвычайное положение, восстановить все статьи конституции, принять незамедлительные меры по полному выполнению постановлений Верховного суда и позволить парламенту работать надлежащим образом".

Верховный суд Мальдив ранее отменил приговор в отношении бывшего президента страны Мохамеда Нашида и еще восьми представителей оппозиции, обвиняемых в террористической деятельности. В пятницу Нашид объявил о намерении баллотироваться на президентских выборах в этом году. Кроме того, Верховный суд постановил восстановить мандаты 12 ранее отстраненных оппозиционных депутатов парламента. Как отмечало Франс Пресс, Ямин ранее отстранил от должности начальников полиции Мальдив - Ахмеда Арифа и его преемника Ахмеда Сауди, которые попытались исполнить решения Верховного суда.

В субботу мальдивский парламент сообщил о временной приостановке работы на неопределенный срок по соображениям безопасности, в стране прошли митинги сторонников президента и в поддержку Верховного суда. По данным Рейтер, к охране правительственных зданий в столице страны были привлечены более 100 сотрудников спецподразделений полиции.

Генеральный прокурор страны Мохамед Анил в воскресенье заявил, что Верховный суд Мальдив собирается отстранить Ямина от власти. Он также отметил, что у Верховного суда нет полномочий в отношении президента и призвал полицию и военных не подчиняться этому решению.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Джонсон, Борис
Страны
Мальдивы Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ГИБДД не будет переэкзаменовывать автомобилистов с истекшим сроком водительских прав
2
Комиссия МОК выявила новых российских спортсменов, которые связаны с допингом
3
Суд в Москве решит вопрос об аресте высокопоставленных чиновников кабмина Дагестана
4
Поезд насмерть сбил женщину на станции московского метро "Пушкинская"
5
СМИ: Хорватия потребовала от Украины новые МиГ-21 вместо "фальшивых"
6
Роструд: сложные погодные условия можно считать уважительной причиной опоздания на работу
7
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама