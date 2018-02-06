Волкер обсудил план размещения миссии ООН на Украине с Юлией Тимошенко

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер обсудил в понедельник в Вашингтоне план по миссии ООН на Украине с лидером украинской партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко. Об этом сам американец сообщил в Twitter.

"Провел сегодня встречу с Юлией Тимошенко, чтобы обсудить с ней вопрос о том, как миротворцы ООН могут помочь в усилиях по восстановлению территориальной целостности Украины, а также о важной роли украинского парламента в реализации минских соглашений, - отметил Волкер. - Кроме того, обсудили необходимость полного урегулирования [ситуации на Украине] и недопущения замораживания конфликта".

Met with @YuliaTymoshenko today to discuss how UN peacekeepers could help facilitate restoration of territorial integrity & the important role of Ukraine’s parliament in Minsk implementation. Also discussed need to ensure full resolution and not allow a frozen conflict. pic.twitter.com/gloyLOmlSm — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 6 February 2018

Тимошенко во главе делегации своей партии прилетела в американскую столицу, чтобы принять участие в Национальном молитвенном завтраке. Ежегодно в первый четверг февраля его устраивает Конгресс США. На нем традиционно присутствует президент страны, приглашаются тысячи гостей со всего мира.

Президент России Владимир Путин 14 декабря заявил, что Москва не против того, чтобы поставить Донбасс под международный контроль, но об этом Киев должен напрямую договариваться с провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Путин напомнил, что ранее Россия внесла на рассмотрение Совета Безопасности проект резолюции о размещении в Донбассе сил ООН, которые будут заниматься защитой наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.