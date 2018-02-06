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NYT: юристы рекомендовали Трампу не отвечать на вопросы в связи с расследованием по РФ

Международная панорама
6 февраля, 6:04 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 6, февраля. /ТАСС

По мнению адвокатов президента США, его могут обвинить в предоставлении неверной информации следователям

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НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Юристы президента США Дональда Трампа рекомендовали ему не отвечать на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году. Об этом говорится в статье, опубликованной в понедельник в электронной версии американской газеты The New York Times.

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По сведениям источников издания, адвокаты полагают, что по итогам этой беседы Трампу могут быть предъявлены обвинения в предоставлении неверной информации следователям. Официально о решении американского лидера на этот счет, как отмечает издание, могут объявить в течение нескольких недель.

Если Трамп откажется отвечать на вопросы Мюллера, американскому лидеру может быть направлена повестка, отмечает издание. Разбирательство по поводу того, должен ли президент встретиться со спецпрокурором или нет, в итоге может затянуться на многие месяцы. Вынести окончательное решение, как отмечает издание, сможет, вероятно, только Верховный суд США.

Трамп, как он заявил 11 января, считает маловероятным, что ему придется встречаться с Мюллером. При этом глава Белого дома несколько раз категорически отверг предположения о том, что между его избирательным штабом и Россией существовал некий сговор.

Расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения отдельного независимого разбирательства на этот счет. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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