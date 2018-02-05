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NYT просит рассекретить документы о слежке за экс-помощником Трампа Пейджем

Международная панорама
5 февраля, 23:49 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 5, февраля. /ТАСС

Издание обосновывает свой запрос решением президента опубликовать докладную записку, подготовленную аппаратом фракции Республиканской партии в спецкомитете по разведке нижней палаты Конгресса

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НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /ТАСС/. Газета The New York Times уведомила министерство юстиции США о просьбе рассекретить документы, касающиеся слежки американских спецслужб за Картером Пейджем, одним из помощников президента Дональда Трампа во время предвыборной кампании 2016 года. Как сообщила в понедельник сама газета, подобные ходатайства не удовлетворялись с момента вступления в силу Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA) 1978 года.

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Запрос был направлен в специальный суд FISA в Вашингтоне. Суд уполномочен разбирать претензии к исполнению этого закона. Как поясняет само издание, оно просит предоставить документацию, само существование которой является секретом.

The New York Times обосновывает свой запрос решением Трампа разрешить на прошлой неделе опубликовать секретную докладную записку, подготовленную аппаратом фракции Республиканской партии в спецкомитете по разведке нижней палаты Конгресса. В записке говорится, что ФБР получило разрешение следить за Пейджем на основании неблагонадежного досье, составленного бывшим агентом британских спецслужб Кристофером Стилом. Если глава государства распорядился предать гласности такой документ, то нет оснований держать в секрете и другие материалы о слежке за Пейджем, пояснила газета.

По ее данным, санкция на наблюдение за Пейджем продлялась три раза. Это значит, что ФБР следило за этим человеком около года до и после выборов в США.

19 января Трамп подписал закон о продлении на шесть лет программы по прослушке телефонных разговоров и перехвату электронной переписки жителей других государств, подозреваемых в терроризме. Речь идет о секции 702 закона FISA. Внесенная в него в 2008 году поправка дала право спецслужбам без санкции перехватывать телефонные разговоры и переписку иностранцев, находящихся вне США, но использующих американские средства связи и серверы.

Спецслужбы не имели права вести аналогичную слежку за американцами без постановления суда, однако граждане США могли попасть под действие программы и оказаться под наблюдением, если они контактировали с иностранцами, находившимися в поле зрения разведки. Трамп критикует FISA, утверждая, что положения закона применялись для слежки за его предвыборным штабом.

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