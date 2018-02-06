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WSJ: сенаторы-республиканцы считают, что автор "досье на Трампа" мог лгать ФБР

Международная панорама
6 февраля, 2:35 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 6, февраля. /ТАСС

Сенаторы Чак Грассли и Линдси Грэм добиваются проведения расследования в отношении составителя досье

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НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Составитель компрометирующего президента США Дональда Трампа досье бывший агент британских спецслужб Кристофер Стил либо лгал агентам ФБР, либо сотрудники министерства юстиции США включили ложную информацию из этого досье в документы, относящиеся к расследованию предполагаемых контактов окружения Трампа с Россией. Как сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal, об этом говорится в письме, направленном сенаторами Чаком Грассли (республиканцем от штата Айова) и Линдси Грэмом (республиканцем от Южной Каролины) в американский минюст.

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В письме, по данным газеты, нет прямого указания на то, в какие именно секретные документы попала ложная информация. Однако из дальнейшей переписки сенаторов с министерством юстиции следует, что речь идет об обосновании запроса на проведение секретного наблюдения за одним из бывших сотрудников предвыборного штаба Трампа. Сенаторы, по данным издания, добиваются проведения расследования в отношении составителя досье.

На прошлой неделе было обнародовано содержание рассекреченного документа спецкомитета по разведке Палаты представителей, в котором говорится, что ФБР получило разрешение на слежку за Картером Пейджем, одним из помощников Трампа во время предвыборной кампании, на основании досье, составленного Стилом.

Расследования приписываемого РФ вмешательства в американские выборы 2016 года проводят ФБР, ряд комитетов Сената и Палаты представителей Конгресса США и назначенный минюстом спецпрокурор. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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