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Генсек ООН призвал отменить режим ЧП на Мальдивах

Международная панорама
6 февраля, 17:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС

Антониу Гутерриш напомнил о необходимости придерживаться конституции и принципа верховенства права

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ТАСС, 6 февраля. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность ситуацией на Мальдивах, сложившейся в результате введения на территории страны режима ЧП, и призвал власти его отменить. Об этом во вторник сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

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"Генеральный секретарь серьезно обеспокоен сложившейся ситуацией на Мальдивах, в частности, объявлением чрезвычайного положения на территории государства и проникновением сотрудников служб безопасности в здание Верховного суда страны. Генеральный секретарь настоятельно призывает власти страны придерживаться конституции и принципа верховенства права, снять режим ЧП как можно быстрее и принять все меры по обеспечению безопасности граждан страны, включая представителей правосудия", - говорится в письменном заявлении Дюжаррика, опубликованном на сайте ООН.

Президент Мальдив Абдулла Ямин 5 февраля объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на 15 дней в связи с обострившейся внутриполитической ситуацией. Агентство Reuters сообщило, что в понедельник сотрудники служб безопасности ворвались в здание Верховного Суда Мальдив, реагируя на отмену приговора в отношении бывшего президента страны Мохамеда Нашида. По данным агентства, во вторник полиция Мальдивской Республики задержала двоих судей Верховного суда страны, в том числе его председателя Абдуллу Саида.

Раннее МИД РФ рекомендовал россиянам взвешивать целесообразность посещения Мальдив до отмены чрезвычайного положения. Росстуризм также призвал туроператоров предупреждать своих клиентов о волнениях в островном государстве.

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Политический кризис на Мальдивах
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Ямин, Абдулла Гутерриш, Антониу
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