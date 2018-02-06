Генсек ООН призвал отменить режим ЧП на Мальдивах

ТАСС, 6 февраля. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность ситуацией на Мальдивах, сложившейся в результате введения на территории страны режима ЧП, и призвал власти его отменить. Об этом во вторник сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь серьезно обеспокоен сложившейся ситуацией на Мальдивах, в частности, объявлением чрезвычайного положения на территории государства и проникновением сотрудников служб безопасности в здание Верховного суда страны. Генеральный секретарь настоятельно призывает власти страны придерживаться конституции и принципа верховенства права, снять режим ЧП как можно быстрее и принять все меры по обеспечению безопасности граждан страны, включая представителей правосудия", - говорится в письменном заявлении Дюжаррика, опубликованном на сайте ООН.

Президент Мальдив Абдулла Ямин 5 февраля объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на 15 дней в связи с обострившейся внутриполитической ситуацией. Агентство Reuters сообщило, что в понедельник сотрудники служб безопасности ворвались в здание Верховного Суда Мальдив, реагируя на отмену приговора в отношении бывшего президента страны Мохамеда Нашида. По данным агентства, во вторник полиция Мальдивской Республики задержала двоих судей Верховного суда страны, в том числе его председателя Абдуллу Саида.

Раннее МИД РФ рекомендовал россиянам взвешивать целесообразность посещения Мальдив до отмены чрезвычайного положения. Росстуризм также призвал туроператоров предупреждать своих клиентов о волнениях в островном государстве.