Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 56.95
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

КНДР не собирается вести диалог с представителями США в ходе предстоящей Олимпиады

Международная панорама
8 февраля, 3:13 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 8, февраля. /ТАСС

В Пхеньяне заявили, что никогда не выпрашивали переговоров с Вашингтоном

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 8 февраля. /ТАСС/. КНДР не собирается идти на контакт и вести каких-либо переговоров с представителями США в ходе предстоящих зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом в четверг сообщило агентство ЦТАК.

Смотрите также
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп

Ухудшение отношений между КНДР и США в заявлениях официальных лиц. Досье

"Мы никогда не выпрашивали переговоров с США и не будем делать этого впредь", - цитирует агентство представителя МИД КНДР.

В начале года наметилось потепление в отношениях между КНДР и Южной Кореей. По итогам нескольких раундов консультаций в пограничном пункте Пханмунджом были достигнуты договоренности, предусматривающие отправку делегации спортсменов, чиновников и артистов из КНДР на Олимпиаду в Пхёнчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля.

В воскресенье стало известно, что КНДР отправит на церемонию открытия Олимпиады делегацию во главе с председателем президиума Верховного народного собрания (парламента) Ким Ён Намом. Он будет находиться в Южной Корее с 9 по 11 февраля. Делегацию же США на торжественной церемонии открытия Игр, как сообщала пресс-служба Белого дома, возглавит вице-президент Майкл Пенс, который также должен нанести официальный визит в Сеул, что бы подтвердить руководству Южной Кореи "непоколебимую приверженность" США обороне союзников и их защите "от северокорейской угрозы".

Смотрите также

СМИ: делегация США в Пхёнчхане просит оградить ее от контактов с делегацией КНДР

Посол РФ в Пхеньяне: Россия убеждает КНДР и США начать переговоры и не доводить до войны

США готовят новый пакет "жестких и агрессивных" санкций в отношении КНДР

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018 Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Персоны
Пенс, Майкл (Майк)
Страны
США КНДР Республика Корея
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ сообщил о планах западных СМИ обвинить Москву во взломе олимпийских информресурсов
2
Возглавляемая США коалиция нанесла удары по проправительственным силам в Сирии
3
Тренер: фигуристы Столбова и Климов не выступили бы на Олимпиаде даже в случае допуска
4
Неприятности в раю: почему разгорелся политический кризис на Мальдивах
5
Полпред губернатора Ставропольского края найден мертвым
6
В Госдуму внесен законопроект о возврате летнего времени
7
CAS начал слушания по апелляциям российских спортсменов на неприглашение на ОИ-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама