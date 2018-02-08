КНДР не собирается вести диалог с представителями США в ходе предстоящей Олимпиады

ТОКИО, 8 февраля. /ТАСС/. КНДР не собирается идти на контакт и вести каких-либо переговоров с представителями США в ходе предстоящих зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом в четверг сообщило агентство ЦТАК.

"Мы никогда не выпрашивали переговоров с США и не будем делать этого впредь", - цитирует агентство представителя МИД КНДР.

В начале года наметилось потепление в отношениях между КНДР и Южной Кореей. По итогам нескольких раундов консультаций в пограничном пункте Пханмунджом были достигнуты договоренности, предусматривающие отправку делегации спортсменов, чиновников и артистов из КНДР на Олимпиаду в Пхёнчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля.

В воскресенье стало известно, что КНДР отправит на церемонию открытия Олимпиады делегацию во главе с председателем президиума Верховного народного собрания (парламента) Ким Ён Намом. Он будет находиться в Южной Корее с 9 по 11 февраля. Делегацию же США на торжественной церемонии открытия Игр, как сообщала пресс-служба Белого дома, возглавит вице-президент Майкл Пенс, который также должен нанести официальный визит в Сеул, что бы подтвердить руководству Южной Кореи "непоколебимую приверженность" США обороне союзников и их защите "от северокорейской угрозы".