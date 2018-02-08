Представитель коалиции: США и их партнеры высоко ценят профессионализм ВС России в Сирии

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. США и их союзники и партнеры высоко ценят профессионализм Вооруженных сил России, действующих в Сирии. Это подчеркнул в четверг в беседе с ТАСС начальник управления по связям с общественностью штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, полковник американских сухопутных войск Томас Вил.

"Мы высоко ценим профессионализм Российской Федерации и регулярные контакты [с ее дислоцированными в Сирии воинскими подразделениями] по линии связи, предназначенной для недопущения конфликтов", - заявил он.

Американские ВС убеждены, отметил Вил, что эта линия связи "является ценным ресурсом, позволяющим предотвращать конфликты в перегруженном пространстве боя в Сирии, а также случайное нанесение ударов и эскалацию напряженности или [неоправданное] применение силы".

По словам полковника, "обмены [информацией] между коалицией и российскими должностными лицами являются регулярными и профессиональными, и таким образом процесс, безусловно, соответствует своему предназначению".

Тем не менее, Вил оставил без ответа вопросы о том, были ли между ВС России и США какие-либо новые контакты в связи с предпринятым коалицией обстрелом сирийских правительственных сил у населенного пункта Хашшам. Он также не стал сообщать, планируется ли проводить новую встречу между российскими и американскими ВС на генеральском уровне с целью более эффективного разведения сил в Сирии и недопущения различных инцидентов между ними.

"По поводу недавних событий у Хашшама: коалиция наблюдала за медленным наращиванием сирийских сил, действующих в поддержку режима, в течение последней недели. Должностные лица коалиции предупредили официальных лиц России насчет присутствия [оппозиционных] "Сил демократической Сирии" в Хашшаме по деконфликтационной линии связи задолго до атаки [на эти формирования] со стороны сил, действующих в поддержку режима. Должностные лица коалиции находились в регулярном контакте с российскими коллегами до, во время и после отраженной атаки сил, действующих в поддержку режима. Российские официальные лица заверили представителей коалиции, что не будут вести боевые действия против коалиционных сил, находящихся в этом районе", - добавил Вил.

Как сообщило ранее Министерство обороны России, сирийские ополченцы попали в провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля под обстрел коалиции из-за несогласованных с российскими военными действий. В результате инцидента были ранены 25 ополченцев. Российских военнослужащих в том районе нет, уточнило ведомство.