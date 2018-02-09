Эксперты ОБСЕ будут наблюдать за выборами президента РФ во всех регионах, кроме Крыма

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Иностранные эксперты бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности о сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) будут наблюдать за выборами президента РФ во всех регионах страны, за исключением Крыма. Об этом рассказал газете "Известия" глава миссии по наблюдению за президентскими выборами Ян Петерсен.

"Мы направим своих наблюдателей во все части России. Страна большая, и нельзя сказать, что будем концентрироваться на каких-то особых регионах. Будем работать по всей стране, кроме Крыма", - рассказал изданию Петерсен.

При этом глава миссии отметил, что иностранным экспертам "совершенно невозможно" наблюдать за ходом проведения выборов в Крыму.

"Мы наблюдаем от имени международной организации, в которой задействованы несколько стран. Довольно очевидно любому человеку в мире, что нам совершенно невозможно наблюдать в Крыму", - приводит газета слова Петерсена.

Ранее сообщалось, что международные организации не проинформировали Цинтризбирком РФ о планах направить своих наблюдателей в Крым во время выборов президента РФ.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания стартовала 18 декабря.