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Эксперты ОБСЕ будут наблюдать за выборами президента РФ во всех регионах, кроме Крыма

Международная панорама
9 февраля, 6:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС

Глава Ян Петерсен миссии отметил, что иностранным специалистам "совершенно невозможно" наблюдать за ходом голосования на полуострове

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Иностранные эксперты бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности о сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) будут наблюдать за выборами президента РФ во всех регионах страны, за исключением Крыма. Об этом рассказал газете "Известия" глава миссии по наблюдению за президентскими выборами Ян Петерсен.

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"Мы направим своих наблюдателей во все части России. Страна большая, и нельзя сказать, что будем концентрироваться на каких-то особых регионах. Будем работать по всей стране, кроме Крыма", - рассказал изданию Петерсен.

При этом глава миссии отметил, что иностранным экспертам "совершенно невозможно" наблюдать за ходом проведения выборов в Крыму.

"Мы наблюдаем от имени международной организации, в которой задействованы несколько стран. Довольно очевидно любому человеку в мире, что нам совершенно невозможно наблюдать в Крыму", - приводит газета слова Петерсена.

Ранее сообщалось, что международные организации не проинформировали Цинтризбирком РФ о планах направить своих наблюдателей в Крым во время выборов президента РФ.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания стартовала 18 декабря.

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