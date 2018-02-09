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Трамп заявил, что подписал закон о параметрах бюджета и финансировании правительства США

Международная панорама
9 февраля, 16:51 дата обновления: 9 февраля, 17:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС

Президент США также отметил, что республиканцам в Конгрессе пришлось пойти на уступки демократам, чтобы утвердить в новом бюджете увеличение ассигнований на оборону

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ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал одобренный Конгрессом закон об основных параметрах бюджета на 2018-й и 2019 год и временном финансировании правительства до 23 марта, прекратив тем самым приостановку работы федерального правительства, которое технически продолжалось около восьми часов. Об этом американский лидер сообщил в Twitter.

"Только что подписал документ. Наши вооруженные силы теперь будут еще сильнее, чем прежде. Мы любим и нуждаемся в наших ВС и даем им все и даже больше. Это произошло впервые за долгое время, к тому же речь идет о рабочих местах!" - написал он.

После Трамп также написал, что республиканцам в Конгрессе пришлось пойти на уступки демократам, чтобы утвердить в новом бюджете увеличение ассигнований на оборону, поскольку для проведения документа через Конгресс только голосов республиканцев было недостаточно. Такую ситуацию президент назвал досадной и призвал выбрать в Конгресс больше республиканцев во время промежуточных выборов в текущем году.

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Документ, который дает законодателям еще полтора месяца на окончательное согласование вопросов о выделении средств федеральным министерствам и ведомствам, в ночь с четверга на пятницу был принят Сенатом и Палатой представителей Конгресса. Подпись Трампа, поставленная под ним к началу рабочего дня, позволяет всем американским госслужащим спокойно приступить к исполнению своих обязанностей.
Срок действия предыдущей резолюции Конгресса о временном финансировании правительства истек в полночь с четверга на пятницу по времени восточного побережья США, то есть технически федеральные министерства и ведомства не работали около восьми часов. Принять окончательный бюджет на 2018 финансовый год, начавшийся в Соединенных Штатах еще 1 октября, не позволили разногласия между демократами и республиканцами в Конгрессе по ряду вопросов, в том числе по поводу иммиграции.

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