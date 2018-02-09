Трамп заявил, что подписал закон о параметрах бюджета и финансировании правительства США

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал одобренный Конгрессом закон об основных параметрах бюджета на 2018-й и 2019 год и временном финансировании правительства до 23 марта, прекратив тем самым приостановку работы федерального правительства, которое технически продолжалось около восьми часов. Об этом американский лидер сообщил в Twitter.

"Только что подписал документ. Наши вооруженные силы теперь будут еще сильнее, чем прежде. Мы любим и нуждаемся в наших ВС и даем им все и даже больше. Это произошло впервые за долгое время, к тому же речь идет о рабочих местах!" - написал он.

Just signed Bill. Our Military will now be stronger than ever before. We love and need our Military and gave them everything — and more. First time this has happened in a long time. Also means JOBS, JOBS, JOBS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 February 2018

После Трамп также написал, что республиканцам в Конгрессе пришлось пойти на уступки демократам, чтобы утвердить в новом бюджете увеличение ассигнований на оборону, поскольку для проведения документа через Конгресс только голосов республиканцев было недостаточно. Такую ситуацию президент назвал досадной и призвал выбрать в Конгресс больше республиканцев во время промежуточных выборов в текущем году.

Документ, который дает законодателям еще полтора месяца на окончательное согласование вопросов о выделении средств федеральным министерствам и ведомствам, в ночь с четверга на пятницу был принят Сенатом и Палатой представителей Конгресса. Подпись Трампа, поставленная под ним к началу рабочего дня, позволяет всем американским госслужащим спокойно приступить к исполнению своих обязанностей.

Срок действия предыдущей резолюции Конгресса о временном финансировании правительства истек в полночь с четверга на пятницу по времени восточного побережья США, то есть технически федеральные министерства и ведомства не работали около восьми часов. Принять окончательный бюджет на 2018 финансовый год, начавшийся в Соединенных Штатах еще 1 октября, не позволили разногласия между демократами и республиканцами в Конгрессе по ряду вопросов, в том числе по поводу иммиграции.