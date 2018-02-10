Опрос: американцы больше верят ФБР, чем Трампу

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Большинство американцев в большей степени доверяют Федеральному бюро расследований (ФБР), чем президенту Дональду Трампу. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской службой Marist Poll и опубликованного в пятницу.

Как выяснили исследователи, 66% опрошенных в случае, если президент и ФБР расходятся в оценках какого-то события, склонны больше доверять ФБР, лишь 24% при этом поддерживают Трампа. Кроме того, 71% респондентов считают, что ФБР не пытается специально уличить Трампа в каких-либо правонарушениях, а просто делает свою работу в рамках расследования приписываемого РФ вмешательства в американские выборы. При этом 23% опрошенных полагают, что ФБР предвзято относится к Трампу.

Среди участников опроса, поддерживающих Республиканскую партию, о предвзятости ФБР по отношению к Трампу заявили 49%. В то же время 43% из поддерживающих республиканцев полагают, что сотрудники ФБР в ходе расследования выполняют свои профессиональные обязанности. Отмечается, что опрос проводился 5-7 февраля, в нем приняли участие 807 американцев.

"Если Белый дом рассчитывал на то, что с помощью публикации "досье Нуньеса" удастся настроить общественное мнение против ФБР, то этого не случилось", - прокомментировал итоги опроса директор Института исследования общественного мнения при Мэрист-колледже Ли Мирингофф.

"Досье Нуньеса", названное так по имени Девина Нуньеса, председателя спецкомитета Палаты представителей по разведке, опубликованное с согласия Трампа, содержит обвинения в адрес сотрудников ФБР высокого ранга в неправомерных действиях при ведении расследования якобы имевшего места вмешательства России в выборы президента США в 2016 году.

Данное расследование проводят ФБР и спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения отдельного независимого разбирательства на этот счет. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.