Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 58.17
€ 71.39
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Опрос: американцы больше верят ФБР, чем Трампу

Международная панорама
10 февраля, 0:40 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, февраля. /ТАСС

В исследовании Marist Poll отмечается, что 71% респондентов считают, что ведомство не пытается специально уличить президента в каких-либо правонарушениях, а просто делает свою работу

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Большинство американцев в большей степени доверяют Федеральному бюро расследований (ФБР), чем президенту Дональду Трампу. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской службой Marist Poll и опубликованного в пятницу.

Смотрите также
Сенат Конгресса США, Вашингтон, 8 июня

Как Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборы. Досье

Как выяснили исследователи, 66% опрошенных в случае, если президент и ФБР расходятся в оценках какого-то события, склонны больше доверять ФБР, лишь 24% при этом поддерживают Трампа. Кроме того, 71% респондентов считают, что ФБР не пытается специально уличить Трампа в каких-либо правонарушениях, а просто делает свою работу в рамках расследования приписываемого РФ вмешательства в американские выборы. При этом 23% опрошенных полагают, что ФБР предвзято относится к Трампу.

Среди участников опроса, поддерживающих Республиканскую партию, о предвзятости ФБР по отношению к Трампу заявили 49%. В то же время 43% из поддерживающих республиканцев полагают, что сотрудники ФБР в ходе расследования выполняют свои профессиональные обязанности. Отмечается, что опрос проводился 5-7 февраля, в нем приняли участие 807 американцев.

"Если Белый дом рассчитывал на то, что с помощью публикации "досье Нуньеса" удастся настроить общественное мнение против ФБР, то этого не случилось", - прокомментировал итоги опроса директор Института исследования общественного мнения при Мэрист-колледже Ли Мирингофф.

Смотрите также
Дональд Трамп во время инаугурации, 2017 год

Достижения и провалы первого года президентства Трампа

"Досье Нуньеса", названное так по имени Девина Нуньеса, председателя спецкомитета Палаты представителей по разведке, опубликованное с согласия Трампа, содержит обвинения в адрес сотрудников ФБР высокого ранга в неправомерных действиях при ведении расследования якобы имевшего места вмешательства России в выборы президента США в 2016 году.

Данное расследование проводят ФБР и спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения отдельного независимого разбирательства на этот счет. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Мюллер, Роберт
Темы
Разногласия РФ и США в киберпространстве
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российская керлингистка Брызгалова рассказала, что ее держали на допинг-контроле 1,5 часа
2
Тренер керлингистов признался, что нервничал в игре против южнокорейцев больше обычного
3
Какие шутки Сергея Лаврова вошли в историю российской дипломатии
4
В ДНР заявили о задержании причастных к убийству Гиви
5
Пентагон считает размещение в Калининградской области "Искандеров" дестабилизирующим шагом
6
Олимпиада-2018 стартовала не безукоризненно
7
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама