Пенс заявил, что США не оставляют надежд на мирное урегулирование на Корейском полуострове

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. США верят в возможность мирного урегулирования на Корейском полуострове, но для этого Западу нужно последовательно усиливать давление на КНДР. Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс в интервью телеканалу NBC, выдержки из которого были опубликованы в пятницу на сайте телеканала.

"Но мы на самом деле верим в возможность мирного исхода в процессе денуклеаризации Корейского полуострова, хотя для этого потребуется последовательное и интенсивное давление", - отметил Пенс. С его точки зрения, введение дополнительных санкций против Пхеньяна может подтолкнуть КНДР "в направлении будущего без ядерного оружия".

"Однако ошибаться в таком вопросе нельзя. Соединенные Штаты Америки обладают эффективными военными опциями, чтобы справиться с ядерной угрозой, исходящей от Северной Кореи", - предупредил вице-президент США. "Мы рассматриваем все имеющиеся возможности. Я имею в виду то, что в лице Северной Кореи мы имеем дело со страной, угрожающей Соединенным Штатам баллистическими ракетами и ядерными вооружениями", - утверждал Пенс.

Он выразил надежду на то, что Вашингтону не придется прибегать к силе, чтобы заставить Пхеньян свернуть свою ракетно-ядерную программу. "Мы надеемся, что до этого дело не дойдет", - заявил Пенс.

Вице-президент США находится в Южной Корее, где возглавляет американскую делегацию на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Пенс прибыл в Республику Корея в четверг и провел встречу с президентом этой страны Мун Чжэ Ином. Стороны подтвердили нерушимость военного союза двух стран и договорились продолжать давление на КНДР, чтобы заставить ее отказаться от разработки и использования ядерного оружия.