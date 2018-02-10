СМИ: Иран отверг заявления о перехвате Израилем беспилотника

ТАСС, 10 февраля. Иран отверг заявления Израиля о перехвате иранского беспилотника, запущенного с территории Сирии, назвав их "нелепыми". Об этом в субботу сообщает иранский телеканал Press TV со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства исламской республики Бахрама Касеми.

"Заявления о полете иранского беспилотника <...> чересчур нелепы, чтобы на них отвечать, так как ИРИ имеют только консультативное присутствие в Сирии по просьбе законного и легитимного правительства страны", - заявил Касеми.

Ранее в субботу, как заявляют израильские военные, израильский вертолет сбил над Голанскими высотами иранский беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии. В ответ самолеты Армии обороны Израиля нанесли удары по иранским объектам в Сирии и уничтожили иранский пункт контроля БПЛА. Вслед за этим по израильскому истребителю F-16 сирийскими ПВО были запущены несколько зенитных ракет, пилоты одного из самолетов покинули воздушное судно в соответствии с процедурой, один из них был ранен тяжело, второй получил легкие травмы.