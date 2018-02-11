Госсекретарь США посетит страны Ближнего Востока и Турцию

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в воскресенье начинает очередную зарубежную поездку, которая продлится до 16 февраля. В этот раз шеф американской дипломатии посетит Иорданию, Турцию, Ливан, Египет и Кувейт.

На переговорах с руководством этих стран Тиллерсон обсудит вопросы безопасности и борьбу с терроризмом. Также в его программе две крупные международные конференции.

В Иордании госсекретарь встретится с королем Абдаллой II и главой МИД королевства Айманом ас-Сафади. Как сообщили ранее в Госдепартаменте, Тиллерсон обсудит с ними ключевые региональные вопросы: продолжающийся кризис в Сирии и поддержку Иорданией мирного урегулирования ближневосточного конфликта.

"Визит госсекретаря подчеркнет наше сотрудничество с иорданцами по полному спектру вопросов. Они работают с нами над урегулированием конфликта в Сирии, разгромом "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещена в РФ) и других подобных организаций, продолжают стремиться к достижению прочного мира на Ближнем Востоке, в том числе между израильтянами и палестинцами", - заявил в минувшую пятницу на специальном брифинге представитель американского внешнеполитического ведомства.

Дипломат также сообщил, что во время визита в страну Тиллерсона Вашингтон и Амман заключат соглашение об оказании военной помощи со стороны США. Это станет главной темой встречи госсекретаря и министра иностранных дел королевства. Речь идет о двустороннем меморандуме о взаимопонимании, в котором будет зафиксирована приверженность Соединенных Штатов сотрудничеству "по всему спектру приоритетных вопросов содействия [Иордании] в сферах экономики, обороны, безопасности на предстоящие годы". Детали станут известны только во время подписания.

Понять намерения Турции

Следующую остановку глава Госдепартамента сделает в Анкаре. Его визит должен продемонстрировать то значение, которое США придают союзу с Турцией на фоне борьбы с общими вызовами. В Вашингтоне при этом обещают, что госсекретарь "затронет и сложные вопросы в рамках отношений двух стран". Также он обсудит "весь спектр региональных проблем, безопасность".

Окончательно его график в Анкаре не сформирован. Неизвестно, с кем именно из членов турецкого руководства шеф Госдепартамента будет общаться.

На брифинге в пятницу журналисты отдельно попросили уточнить, поднимет ли Тиллерсон тему военной операции Турции на севере Сирии. Представитель Госдепартамента заверил, что американские дипломаты в частном порядке обсуждают со своими турецкими коллегами точно те же вопросы, что и публично.

"Мы призываем их проявлять сдержанность при проведении операций в Африне, а также на всей границе с северной частью Сирии. Очевидно, что нам нужно работать с турками и узнать больше об их долгосрочных планах, а также понять, сможем ли мы работать с ними и устранить их обоснованные опасения в области безопасности, сводя к минимуму при этом потери среди мирного населения и, в первую очередь, концентрируясь на борьбе с ИГ, которая не окончена", - указали в Госдепартаменте.

Ливан и Египет

В Бейруте у Тиллерсона намечены переговоры с ливанскими президентом Мишелем Ауном, премьер-министром Саадом Харири и председателем Палаты депутатов (парламента страны) Набихом Берри. "Это действительно даст возможность подтвердить [стремление] оказывать с нашей стороны поддержку Ливану, который сталкивается с целым рядом вызовов: защита границы от террористов, необычайный наплыв беженцев, свыше миллиона с начала сирийской войны", - отметил представитель Госдепартамента.

Но обсуждаться будет не только борьба с ИГ и "Аль-Каидой" (запрещена в РФ). "Он [Тиллерсон] конечно же поднимет проблему "Хезболлах", - сказали в Госдепартаменте. По утверждению американских дипломатов, это шиитское движение "играет деструктивную роль в Ливане и во всем регионе".

Затем госсекретарь направится в Каир. Уже подтверждены его встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и главой МИД Самехом Шукри. Круг тем для обсуждения будет включать в себя положение дел в Ливии, Сирии, борьбу с терроризмом, палестино-израильский конфликт, а также соблюдение прав человека в самом Египте.

Без объявлений о помощи Ираку

Свою финальную остановку Тиллерсон сделает в Эль-Кувейте. Там состоятся сразу две крупных международных конференции.

Одна из них - встреча на министерском уровне участников возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГ. Как напомнила ранее начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, госсекретарь "уже в третий раз встречается со своими коллегами из стран международной коалиции и первый [раз] с момента поражения ИГ в Ракке и объявления Ираком об освобождении своей территории" от боевиков.

На этой конференции планируется принять план действий на ближайший год. Большое внимание, как ожидается, будет уделено обмену информацией между разведслужбами и правоохранительными органами стран коалиции на фоне того, что экстремисты пытаются покинуть зону конфликта, пересекая границы других государств.

Вторая встреча - конференция по восстановлению Ирака. На нее приедут представители американского бизнеса и неправительственных организаций, будут обсуждаться различные проекты. Всего в этой конференции примут участие около 2,3 тыс. человек - представители властей других стран, международных финансовых организаций, частного сектора. Среди них - сотрудники около сотни компаний из Соединенных Штатов.

В пятницу в Госдепартаменте фактически подтвердили, что США не собираются делать объявлений об выделении стране очередной прямой финансовой помощи. "Это не программа прямого спонсирования этих проектов американским правительством. Это скорее инновационный подход, направленный на долгосрочное финансирование, укрепление макроэкономической стабильности Ирака", - указали во внешнеполитическом ведомстве. Там напомнили, что США активно участвуют в этой работе совместно с Международным валютным фондом и Всемирным банком.

Также в Эль-Кувейте Тиллерсон также должен провести встречи с членами местного руководства и другими иностранными должностными лицами.