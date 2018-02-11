Пенс в Южной Корее не обсуждал планы проведения консультаций между США и КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 11 февраля. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс во время пребывания в южнокорейском Пхёнчхане не обсуждал планы проведения консультаций между Вашингтоном и Пхеньяном. Об этом заявил в субботу представитель администрации США, его слова приводят журналисты из пресс-пула Белого дома.

Указанный представитель, имя которого не уточняется, сообщил, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выражал надежду на контакты между представителями КНДР и США. На вопрос о том, разработаны ли какие-либо планы проведения переговоров, сотрудник администрации ответил, что они не обсуждались.

"Цель политики США - денуклеаризация Северной Кореи. Кампания по оказанию максимального давления будет продолжена, ее интенсивность возрастет. Рассматриваются все варианты", - повторил Пенс озвученную ранее позицию США.

Указанный представитель, имя которого не уточняется, констатировал, что Пенс в Пхёнчхане не стремился избегать представителей КНДР, но пытался их игнорировать. Сотрудник администрации также отметил, что присутствие представителей КНДР на церемонии открытия Игр не являлось причиной того, что Пенс там находился.

Американский чиновник также уточнил, что Пенс в субботу не обсуждал с Мун Чжэ Ином решение последнего принять приглашение посетить Пхеньян. Данное решение, по словам сотрудника администрации США, не отвлекло внимание от тех сигналов, которые Пенс стремился дать во время пребывания в Южной Корее.

Как сообщил американский чиновник, Пенс и Мун Чжэ Ин отметили, что в последние 20 лет начало диалога с КНДР всегда являлось основанием для того, чтобы ослабить давление на Пхеньян. Мун Чжэ Ин якобы заверил Пенса, что возможность ослабления давления на Пхеньян будет рассмотрена, только если КНДР предпримет конкретные шаги по отказу от ядерной программы.

Сотрудник администрации также отметил, что Мун Чжэ Ин не предлагал Пенсу присутствовать на хоккейном матче объединенной команды Кореи. На нем, помимо Мун Чжэ Ина, были представители КНДР.

О ситуации на Корейском полуострове

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в конце ноября прошлого года, когда КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа "Хвасон-15". По итогам пуска было объявлено, что она может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США. В ответ на это Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Пхеньяна.

Однако в начале текущего года в отношениях между Сеулом и Пхеньяном наметилось потепление. Стороны договорились об отправке делегации чиновников и артистов из КНДР на Игры в Пхёнчхане. Параллельно Сеул и Вашингтон перенесли на более поздний срок ежегодные военные маневры Foal Eagle и учения Key Resolve, которые неизменно вызывают раздражение Пхеньяна.