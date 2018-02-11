CNN: Пенс и делегация КНДР отвергли предложение Сеула организовать их встречу в Пхёнчхане

НЬЮ-ЙОРК, 11 февраля. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс и представители КНДР не пожелали провести встречу в Пхёнчхане, хотя ее рассчитывал организовать президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Об этом сообщил в субботу американский телеканал CNN.

По сведениям его анонимного источника в администрации США, и американцы, и представители КНДР отказались от предложения Мун Чжэ Ина. Если бы представители КНДР пожелали "обменяться любезностями" с Пенсом, то он ответил бы в том же ключе, добавил источник. Он отметил, что Пенс во время пребывания в Пхёнчхане не пытался целенаправленно выказать пренебрежение должностным лицам КНДР.

Пенс, который возглавлял американскую делегацию на церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр, а сейчас уже вернулся в США, до визита в Южную Корею заявлял, что не исключает контактов с представителями КНДР. При этом он указывал, что сам проведения таких встреч не запрашивал.

Ранее в субботу неназванный представитель администрации США заявил журналистам, что Пенс во время пребывания в Пхёнчхане не обсуждал планы проводить консультации с Пхеньяном. Представитель администрации сообщил, что Мун Чжэ Ин выражал надежду на контакты между делегатами КНДР и США. На вопрос о том, разработаны ли какие-либо планы проведения переговоров, сотрудник администрации ответил, что они не обсуждались.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в конце ноября прошлого года, когда КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа "Хвасон-15". По итогам пуска было объявлено, что она может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США. В ответ на это Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Пхеньяна.

Однако в начале текущего года в отношениях между Сеулом и Пхеньяном наметилось потепление. Стороны договорились об отправке делегации чиновников и артистов из КНДР на Игры в Пхёнчхане. Параллельно Сеул и Вашингтон перенесли на более поздний срок ежегодные военные маневры Foal Eagle и учения Key Resolve, которые неизменно вызывают раздражение Пхеньяна.