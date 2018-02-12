Глава Пентагона заверил, что КНДР не сможет "вбить клин" между Вашингтоном и Сеулом

НЬЮ-ЙОРК, 12 февраля. /ТАСС/. Вашингтон полагает, что возможное потепление отношений между Пхеньяном и Сеулом не станет причиной разногласий между США и Южной Кореей. Об этом в воскресенье заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис журналистам, сопровождающим его в поездке по Европе.

По мнению министра, слова которого приводит агентство Associated Press, сейчас пока рано говорить о том, "могут ли быть Олимпийские игры использованы для уменьшения напряженности и получит ли это какое-либо развитие после их завершения". Говоря о военном параде, который состоялся в Пхеньяне 8 февраля, Мэттис добавил: "Я не знаю, является ли это сигналом".

"Время выбрано странно, в действительности, он [лидер КНДР Ким Чен Ын] пытается продемонстрировать, что имеет место потепление, стране, которую неоднократно обвинял в том, что она является марионеткой США".

Мэттис сообщил, что после встречи с главой оборонного ведомства Южной Кореи в январе у него сложилось впечатление, что "Северная Корея никак не может вбить клин между нами [Вашингтоном и Сеулом]". Агентство Reuters также приводит следующую цитату главы Пентагона: "На политическом уровне в Сеуле никакой клин между нами Северной Кореей вбит быть не может".

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в конце ноября прошлого года, когда КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа "Хвасон-15". По итогам пуска было объявлено, что она может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США. В ответ на это Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Пхеньяна.

Однако в начале текущего года в отношениях между Сеулом и Пхеньяном наметилось потепление. Стороны договорились об отправке делегации чиновников и артистов из КНДР на Игры в Пхёнчхане. Параллельно Сеул и Вашингтон перенесли на более поздний срок ежегодные военные маневры Foal Eagle и учения Key Resolve, которые неизменно вызывают раздражение Пхеньяна.