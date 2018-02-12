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Источник: Саакашвили экстрадируют в Польшу

Международная панорама
12 февраля, 17:21 дата обновления: 12 февраля, 17:40 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, февраля. /ТАСС

В аэропорту Борисполь опасаются возможных провокаций

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КИЕВ, 12 февраля. /ТАСС/. Лидера партии "Движения новых сил" и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который задержан в понедельник в Киеве, экстрадируют в Польшу.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в киевском аэропорту Борисполь.

"Судя по последним распоряжениям соответствующих служб, вот-вот ожидаем ВИП-пассажира и готовим отправить его рейсом в Варшаву в 17:55 (18:55 мск)", - сказал собеседник агентства.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о Саакашвили, он ответил утвердительно.

Кроме того, он сообщил, что в аэропорту усилены меры безопасности, здесь ждут сторонников Саакашвили и опасаются возможных провокаций. При этом, сказал источник, нельзя сбрасывать со счетов и "отвлекающий маневр". "Возможно, вся шумиха будет у нас, а отправят его из другого столичного аэропорта в Жулянах. Там тоже есть вечерний рейс в Варшаву", - отметил он.

Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что саакашвили может быть депортирован в одну из стран Европы. "Сейчас его будут депортировать в Европу. Все суды уже прошли. Как только он проиграл в суде, то службы получили право депортировать", - сообщил источник. По его словам, все процедуры по высылке не займут много времени.

Адвокат Руслан Чернолуцкий сказал ТАСС, что Саакашвили не может быть насильно выдворен или экстрадирован до завершения судебных разбирательств. "Правовых оснований для выдворения с Украины Саакашвили, в отношении которого суд оставил в силе решение об отказе предоставить статус беженца, нет", - отметил адвокат. В то же время, он говорил, что от украинской власти "можно ждать всего, что угодно".

В таком случае, подчеркнул адвокат, последуют иски в европейские суды.

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