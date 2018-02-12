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Погранслужба Украины подтвердила выдворение Саакашвили из страны

Международная панорама
12 февраля, 18:51 UTC+3

Лидер "Движения новых сил" был возвращен в Польшу, добавили в ведомстве

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Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили

© Петр Сивков/ТАСС

КИЕВ, 12 февраля. /ТАСС/ Лидер партии "Движение новых сил" и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили находился на территории Украины незаконно и был возвращен в Польшу, откуда прибыл в сентябре 2017 года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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"Данное лицо находилось на территории Украины незаконно, а потому, с соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушив отечественное законодательство", - говорится в сообщении ведомства. В сентябре 2017 года Михаил Саакашвили приехал на Украину с территории Польши, воспользовавшись на границе помощью своих сторонников.

Несколько часов назад, как сообщила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь Татьяна Баграновская, Саакашвили был задержан людьми в камуфляжной форме в Киеве. Позже источник в киевском аэропорту Борисполь добавил, что лидер партии "Движение новых сил" вылетел на частном самолете из Украины в неизвестном направлении.

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