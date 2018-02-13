СБ ООН обсуждает проект резолюции в поддержку 30-дневного перемирия в Сирии

ООН, 13 февраля. /ТАСС/. Кувейт и Швеция предложили Совету Безопасности ООН принять резолюцию в поддержку 30-дневного прекращения огня в Сирии. Как сообщили в понедельник ТАСС дипломатические источники в ООН, проект соответствующего документа обсуждается на уровне экспертов.

В черновике резолюции, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, подчеркивается, что "все стороны сирийского конфликта немедленно начнут придерживаться гуманитарной паузы и прекращения огня сроком в 30 дней". Режим тишины, следует из документа, начнется через 72 часа после его принятия. Кроме того, к участникам боевых действий обращено требование допустить гуманитарную помощь в пострадавшие районы и разрешить провести эвакуацию раненых. Эти операции, отмечается в проекте резолюции, должны начаться спустя 48 часов после вступления в силу перемирия.

От сирийских сторон также требуется впредь уважать международное гуманитарное право, в том числе содействовать оказанию помощи населению, прекратить блокаду населенных пунктов и обеспечивать безопасность медицинских учреждений.

В документе выражается поддержка "суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии", а также не упоминается глава VII Устава ООН, допускающая возможность принятия силовых мер. При этом в документе отражено "возмущение недостаточным выполнением резолюций", касающихся гуманитарной ситуации в Сирийской Арабской Республике, и подчеркивается, что обстановка в стране настолько серьезная, что "представляет угрозу для мира и безопасности в регионе". Кроме того, в тексте выражается поддержка плану по улучшению гуманитарной ситуации в Сирии, который представил ранее заместитель генерального секретаря ООН Марк Лоукок.

Дипломаты стран - членов Совбеза на данном этапе с осторожностью отзываются о подготовленном проекте резолюции. "Мы изучаем предложение. Даты голосования пока не назначено", - сообщил ТАСС представитель одного из западных государств.

Призыв ООН

В начале февраля ООН призвала объявить 30-дневную паузу в боевых действиях в Сирии, которая позволила бы доставить гуманитарную помощь населению и эвакуировать больных из блокированных районов. Впоследствии постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр выдвинул идею принятия резолюции в поддержку перемирия. В свою очередь постпред РФ Василий Небензя назвал 30-дневное прекращение огня "абсолютно нереалистичным". По его словам, Россия хочет видеть "прекращение огня и окончание войны в Сирии", однако сомневается в том, что террористы прислушаются к таким призывам.

В понедельник координатор гуманитарной помощи ООН в Сирии Али аз-Заатари предупредил о резком ухудшении ситуации в стране за последнюю неделю. По его оценкам, в настоящий момент в Сирийской Арабской Республике идут "самые ожесточенные бои за все время конфликта".