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СМИ: главарь ИГ находится при смерти в полевом госпитале на территории Сирии

Международная панорама
12 февраля, 17:34 UTC+3 КАИР КАИР 12, февраля. /ТАСС

Абу Бакр аль-Багдади не может самостоятельно передвигаться из-за опасных ранения и перелома ноги, заявил директор Управления разведки и борьбы с наркотиками ведомства Абу Али аль-Басри

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Абу Бакр аль-Багдади

Абу Бакр аль-Багдади

© Militant video via AP

КАИР, 12 февраля. /ТАСС/. Главарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади находится при смерти в одном из полевых госпиталей экстремистов на северо-востоке Сирии. Об этом в понедельник сообщил телеканал Sky News Arabia, ссылаясь на заявление высокопоставленного представителя министерства внутренних дел Ирака.

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По словам директора Управления разведки и борьбы с наркотиками иракского МВД Абу Али аль-Басри, главарь террористической группировки "находится при смерти, у него перелом ноги и опасные ранения других частей тела, которые не позволяют ему самостоятельно передвигаться". Директор Управления МВД Ирака добавил, что "недавно он [аль-Багдади] был доставлен в госпиталь ИГ в регионе Аль-Джазира", расположенном на территории Сирии близ иракской границы. Аль-Басри отметил, что главарь ИГ "доживает свои последние дни".

Формирования ИГ оккупировали часть иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул (административный центр провинции Найнава) и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных террористами районов. В декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательной победе над ИГ в стране.

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