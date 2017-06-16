У Пентагона нет убедительных доказательств возможной ликвидации ВКС РФ главаря ИГ

ВАШИНГТОН, 16 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Соединенные Штаты не подтверждают данные о возможном уничтожении лидера террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Ибрагима Абу Бакра аль-Багдади в результате удара российской авиации по южному предместью Ракки, о котором ранее сообщило Минобороны РФ. Об этом заявил в пятницу корреспонденту ТАСС представитель штаба операции Inherent Resolve, которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США.

"Мы на данный момент не можем подтвердить сообщения о гибели Абу Бакра аль-Багдади. Коалиция и Россия продолжают регулярно контактировать в рамках каналов по предотвращению конфликтов, чтобы быть уверенными в безопасности нашей авиации и сил на земле, действующих в условиях сложного и перегруженного поля боя", - сказал он.

"Подобные предположения (о ликвидации главаря ИГ) уже ранее признавались ложными, и сейчас мы не видим убедительных доказательств, что это сообщение является достоверным. Тем не менее коалиция и мировое сообщество приветствовали бы вести о гибели аль-Багдади. ИГ - проигрывающая организация", - добавили в штабе.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о возможной гибели лидера группировки ИГ Ибрагима Абу Бакра аль-Багдади в результате удара российской авиации по южному предместью Ракки. Как уточнили в ведомстве, удар был нанесен в ночь на 28 мая по командному пункту, где проводилось совещание лидеров ИГ, которые обсуждали маршруты выхода боевиков из Ракки через так называемый южный коридор.

"По информации, которая проверяется по различным каналам, на совещании присутствовал также лидер ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) Ибрагим Абу Бакр аль- Багдади, который в результате удара был уничтожен", - говорится в сообщении Минобороны России.