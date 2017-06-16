СМИ: коалиция пока не может подтвердить сообщения о вероятной ликвидации аль-Багдади

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 16 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Международная контртеррористическая коалиция во главе с США пока не располагает подтверждением о возможной ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади в результате удара ВКС РФ в Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление командования альянса.

Коалиция не может подтвердить заявление РФ относительно аль-Багдади, передал телеканал.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о возможной гибели лидера группировки ИГ Ибрагима Абу Бакра аль-Багдали в результате удара российской авиации по южному предместью Ракки. Как уточнили в ведомстве, удар был нанесен в ночь на 28 мая по командному пункту, где проводилось совещание лидеров ИГ, которые обсуждали маршруты выхода боевиков из Ракки через так называемый южный коридор.

"По информации, которая проверяется по различным каналам, на совещании присутствовал также лидер ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) Ибрагим Абу Бакр аль-Багдади, который в результате удара был уничтожен", - говорится в сообщении ведомства.