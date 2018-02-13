Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.02:
$ 57.77
€ 71.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдеп США обвинил Россию в невыполнении минских соглашений

Международная панорама
13 февраля, 17:21 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 13, февраля. /ТАСС

По мнению Вашингтона, Украина "утвердила закон, подразумевающий амнистию антиправительственных сил"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что Россия не выполняет свои обязательства в рамках минских договоренностей по урегулированию ситуации на Украине, говорится в распространенном во вторник заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, приуроченном к третьей годовщине подписания "Минска". Отмечается, что санкции в отношении Москвы будут оставаться в силе до тех пор, пока РФ не будет придерживаться этих соглашений.

Смотрите также

Госдеп: улучшение отношений РФ и США зависит от урегулирования на Украине

Грызлов: помехой для реализации "Минска-2" остается внутриукраинский политический фактор

МИД ФРГ: прогресс в преодолении кризиса на Украине возможен при наличии политической воли

При этом, с точки зрения Вашингтона, Киев "утвердил закон, подразумевающий амнистию для антиправительственных сил и специальный статус для Донбасса, что демонстрирует намерение Украины придерживаться минских соглашений". "Работая в тесном контакте с Францией и Германией, Соединенные Штаты продолжают призывать правительство России прекратить агрессию на Украине", - утверждается в документе.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские договоренности, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным, так как украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности. Кроме этого Киев настаивает на передаче ему участка границы с РФ, хотя это должно произойти, согласно минским договоренностям, только после новых выборов в Донбассе.

В Москве неоднократно заявляли, что РФ не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании кризиса, поэтому, как ранее указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не может реализовать минские договоренности, следовательно и попытки увязать санкции с выполнением соглашений выглядят "нелогичными и абсурдными".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
США Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Будет ли в бюллетене кандидат "против всех"?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МАК назвали возможную причину катастрофы Ан-148
2
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
3
Более 60 пассажиров разбившегося Ан-148 были жителями Оренбургской области
4
Актер и продюсер Дмитрий Соловьев умер в возрасте 43 лет
5
Глава МИД Нидерландов подал в отставку из-за лжи о встрече с Путиным
6
Франц Клинцевич о психическом здоровье чиновников, отношениях РФ и Запада и смертной казни
7
Как керлингисты Брызгалова и Крушельницкий шли к медалям Олимпиады
Темы дня
Новости партнеров
Реклама