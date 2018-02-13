Госдеп США обвинил Россию в невыполнении минских соглашений

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что Россия не выполняет свои обязательства в рамках минских договоренностей по урегулированию ситуации на Украине, говорится в распространенном во вторник заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, приуроченном к третьей годовщине подписания "Минска". Отмечается, что санкции в отношении Москвы будут оставаться в силе до тех пор, пока РФ не будет придерживаться этих соглашений.

При этом, с точки зрения Вашингтона, Киев "утвердил закон, подразумевающий амнистию для антиправительственных сил и специальный статус для Донбасса, что демонстрирует намерение Украины придерживаться минских соглашений". "Работая в тесном контакте с Францией и Германией, Соединенные Штаты продолжают призывать правительство России прекратить агрессию на Украине", - утверждается в документе.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские договоренности, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным, так как украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности. Кроме этого Киев настаивает на передаче ему участка границы с РФ, хотя это должно произойти, согласно минским договоренностям, только после новых выборов в Донбассе.

В Москве неоднократно заявляли, что РФ не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании кризиса, поэтому, как ранее указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не может реализовать минские договоренности, следовательно и попытки увязать санкции с выполнением соглашений выглядят "нелогичными и абсурдными".