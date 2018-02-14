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Власти Перу отзывают приглашение, направленное Венесуэле для участия в Саммите Америк

Международная панорама
14 февраля, 3:03 дата обновления: 14 февраля, 3:51 UTC+3

Такое решение связано с "продолжающейся и серьезной деградацией демократических институтов в Венесуэле"

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

© AP foto/John Minchillo

ТАСС, 14 февраля. Власти Перу решили отказать президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в возможности участвовать в Саммите Америк, который состоится в Лиме 13-14 апреля. Об этом говорится в заявлении, принятом во вторник Группой Лимы.

"Правительство Перу решило пересмотреть [вопрос об] участии правительства Венесуэлы в VIII Саммите Америк в Лиме. Мы, участники Группы Лимы, уважаем это решение", - говорится в документе, опубликованном на сайте МИД Перу.  В документе отмечено, что изменение позиции по отношению к участию Каракаса во встрече связано с "продолжающейся и серьезной деградацией демократических институтов в Венесуэле".

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На прошлой неделе депутаты Конгресса (однопалатного парламента) Перу направили в правительство этой южноамериканской страны обращение с просьбой не допускать участия Мадуро в Саммите Америк, объявив его персоной нон грата. Документ подписали представители всех фракций перуанского парламента за исключением Широкого фронта за правосудие, жизнь и свободу, а также партии "Новое Перу", которые придерживаются левой идеологии. В свою очередь министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил, что Мадуро намерен посетить встречу в Лиме, "чтобы защитить суверенитет Латинской Америки и стран Карибского бассейна и чтобы встретиться с боевитым народом Перу". 7 февраля президент Перу Педро Пабло Кучински заявил, что его венесуэльский коллега приглашен на саммит.

Также участники Группы Лимы подвергли критике решение о проведении президентских выборов в Венесуэле в апреле текущего года. 

"[Представители Группы Лимы] призывают правительство Венесуэлы пересмотреть решение о созыве президентских выборов <...>, повторяют свою обеспокоенность в связи с ухудшением гуманитарной ситуации и призывают венесуэльские власти незамедлительно позволить открытие гуманитарного коридора, который поможет смягчить последствия нехватки продуктов питания и лекарств", - отмечено в документе.

По мнению Группы Лимы, одностороннее решение о проведении выборов 22 апреля, с которым не согласна венесуэльская оппозиция, делает невозможным организацию "демократического, прозрачного и внушающего доверие" голосования с участием всех политических сил страны. "Те выборы, которые не соответствуют данным критериям, лишены легитимности", - говорится в заявлении.

7 февраля Национальный избирательный совет Венесуэлы объявил, что выборы президента пройдут 22 апреля текущего года. Действующий лидер этой страны Николас Мадуро еще 2 февраля был официально провозглашен кандидатом на высший государственный пост на заседании Единой социалистической партии южноамериканской республики. Он заверил, что в случае победы продолжит "выстраивать политику, необходимую для укрепления экономической системы" Венесуэлы.

Группа Лимы была сформирована 8 августа прошлого года в столице Перу, где представители 12 стран (Чили, Аргентина, Бразилия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай и Перу) подписали совместную декларацию о непризнании Конституционной ассамблеи Венесуэлы, созванной по инициативе президента этой республики Николаса Мадуро без проведения предварительного референдума.

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Персоны
Мадуро, Николас Кучински, Педро Пабло
Темы
Политический кризис в Венесуэле
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