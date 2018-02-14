Де Мистура: обострение ситуации в Сирии угрожает стабильности всего региона

ООН, 14 февраля. /ТАСС/. Эскалация боевых действий в Сирии в последние недели угрожает региональной стабильности и подрывает усилия по политическому урегулированию конфликта. Об этом заявил в среду специальный посланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура на заседании Совета Безопасности.

Он обратил внимание на инциденты с участием различных игроков в Сирии, в том числе перестрелки между правительственными силами и турецкой армией, удар США по ополченцам, сражающимся на стороне Дамаска, а также уничтожение российского самолета.

По словам эмиссара, эти события "ставят под вопрос" договоренности о прекращении огня, достигнутые в Астане, на которые ООН "продолжает надеяться", а также "угрожают региональной стабильности в более широком плане". "То, что мы наблюдаем сегодня в Сирии, не только подвергает риску соглашение о деэскалации и региональную стабильность, но и подрывает усилия по политическому урегулированию", - сказал де Мистура.