Второй день Мюнхенской конференции прошел под знаком разногласий между РФ и США

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Второй день 54-й Мюнхенской конференции по безопасности был в основном посвящен вопросам европейской стабильности и обсуждению кризиса в российско-американских отношениях. Особо выделялись выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова и помощника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера.

Свое видение глобальных и региональных проблем также представили глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, премьер-министры Великобритании Тереза Мэй, Франции Эдуар Филипп, Турции Бинали Йылдырым, Ирака Хейдар аль-Абади, канцлер Австрии Себастьян Курц и другие политики.

Ищите, где выгодно

Рабочий день на конференции начался рано - в 08:00 по местному времени. Проблематику отношений между РФ и ЕС, торгово-экономическое сотрудничество решили обсудить за завтраком министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Зигмар Габриэль, компанию им составили представители крупного бизнеса двух стран.

Стороны начали обсуждение с проекта "Северный поток - 2". Москва рассчитывает, что соседние с ФРГ страны будут исходить из коммерческой выгоды газопровода при принятии соответствующих решений. "Протяженность маршрута от Ямала до Германии на 2 тыс. км короче, чем нынешняя труба, которая идет до Германии через Украину, а стоимость транзита тоже почти в два раза будет меньше, чем нынешняя", - напомнил Лавров.

Габриэль по сути поддержал коллегу, заявив, что российская сторона придерживается правил и требований германских регуляторов при реализации проекта. "Компании смогут лучше решить, чем политики, кому быть их поставщиком", - считает министр.

Глава МИД РФ отметил, что санкционная спираль мешает деловому сотрудничеству двух стран: "американцы не скрывают, что они хотят продвигать свои интересы, прежде всего, под видом сдерживания России".

Одними из самых важных в речи Габриэля стали слова о возможности поэтапного снятия санкций с России в случае размещения миссии ООН в Донбассе. "Я считаю идею российского президента о голубых касках правильной. Если это удастся, то мы начнем пошагово снимать санкции", - сказал он.

Берлин не допустит раскола

После отдельной встречи с Лавровым глава МИД ФРГ выступил на конференции. По его словам, "никто не должен пытаться расколоть ЕС - ни Россия, ни Китай, ни, в том числе, Соединенные Штаты".

Отношениям Европы с Вашингтоном министр уделил в выступлении гораздо больше внимания, чем России. "Если мы хотим оказывать влияние на события нынешнего времени, то мы должны признать, что собственных сил нам будет недостаточно. Мы нуждаемся в партнерских отношениях с Америкой, но и она должна понимать, что тесное сотрудничество с Европой в том числе и в американских интересах", - сказал он.

Кроме того, глава МИД ФРГ призвал США не выходить из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской атомной программе.

Вместе с тем Габриэль выразил сомнение в целесообразности повышения Германией расходов на оборону до 2% от ВВП, как это предусмотрено договоренностями в рамках НАТО.

Критический момент для человечества

Заметным событием на форуме стало выступление Герберта Макмастера. Он обратил внимание на то, что Мюнхенская конференция проходит в решающий для всего человечества момент. "В этом году мы встречаемся в критический момент для наших народов и всего человечества", - сказал он. "Отщепенческие режимы, которые уже угрожают глобальной безопасности, разрабатывают самое разрушительное оружие, ревизионистские державы подвергают опасности стабильность международного порядка", - считает Макмастер.

В продолжение своих опасений представитель Белого дома говорил об угрозе химического оружия в Сирии и разработки ядерного оружия в КНДР. В частности, Макмастер выразил мнение, что власти в Дамаске продолжают применять химическое оружие в сирийском конфликте против своих противников. "Свидетельства, фотографии ясно говорят о том, что использование химического оружия режимом [Башара] Асада продолжается, - утверждал он. - Пора всем народам привлечь сирийский режим и тех, кто его поддерживает, к ответственности за их действия и поддержать усилия Организации по запрещению химического оружия".

Не обошел вниманием представитель американской администрации проблему вокруг ядерной программы Пхеньяна. "Мы должны оказывать давление на режим в Пхеньяне, использовать все возможности для того, чтобы он не угрожал миру", - сказал он. В этом контексте Макмастер указал на необходимость выполнения санкций, веденных против КНДР, прекращения торговых отношений с народной республикой, а также соблюдения всех резолюций.

Выпады в адрес России

Макмастер завершил свою речь очередными выпадами в адрес России, тем самым продолжив серию стандартных американских обвинений Москвы в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). При этом помощник Трампа выразил мнение, что Вашингтон, изменяя ядерную стратегию, ставит перед собой цель повысить порог применения атомного оружия. Он также отметил, что США собираются разрабатывать новые виды тактических вооружений. "Это было направлено на то, чтобы повысить порог использования ядерного оружия", - сказал Макмастер.

Кроме того, помощник президента США утверждал, что РФ "нарушает ДРСМД, но заявляет, что преследует цель деэскалации". "Мы не позволим ни России, ни другим государствам действовать таким образом", - предупредил он.

Другой представитель Вашингтона, первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан оправдывал модернизацию американского ядерного арсенала интересами сдерживания. Он утверждал, что в противном случае у Соединенных Штатов будет устаревший на десятки лет арсенал и угроза ядерной войны станет выше. "Мы хотим иметь надежное сдерживание, чтобы их [ядерное оружие] никогда не пришлось применять. В этом суть, а не в том, что мы будем его использовать. Наша доктрина направлена не на то, чтобы способствовать эскалации или деэскалации", - заверил он.

"Мы не собираемся представлять новые виды вооружений, мы собираемся реализовывать договор о стратегических наступательных вооружениях [СНВ]. Мы планируем - как Китай и Россия - модернизировать нашу ядерную триаду. В противном случае у нас будут системы, которые устарели на десятки лет, у которых давно вышел срок годности. Если у нас не будет надежного сдерживания, то в такой ситуации угроза возникновения ядерной войны будет куда больше, чем в той ситуации, когда у нас есть модернизированные системы, когда мы поддерживаем установленные соглашениями уровни [боезарядов]", - добавил Салливан.

США охотятся за российскими компьютерщиками

На обвинения со стороны Вашингтона в части нарушения ДРСМД ответил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол РФ в США Сергей Кисляк. Во время одной из дискуссий он подчеркнул, что все российские программы соответствуют обязательствам, которые взяла на себя Россия в рамках Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

"Все российские программы соответствуют нашим обязательствам, в том числе по Договору о РСМД, - сказал он. - Мы не можем принять такие домыслы, они используются для пересмотра ядерной доктрины и подходов к использованию ядерного оружия". "Мне хотелось бы напомнить, что у нас тоже есть вопросы по соблюдению американцами этого договора", - подчеркнул Кисляк. "Здесь существует целый ряд проблем, - напомнил он.

Касаясь утверждений Вашингтона о том, что от РФ исходит угроза кибербезопасности, Кисляк заявил: "Я на своем веку видел в последние годы обвинения и домыслы в отношении России, наши американские коллеги объявили охоту по всему миру за российскими компьютерщиками".

"Правительство России никогда не вмешивалось во внутриполитическую жизнь США. Я никогда ничего подобного не делал, посольство России тоже [этим не занималось], - сказал он. - Какие бы обвинения не выдвигались против нас, могу сказать, что это чистая фантазия, которая имеет внутриполитическую американскую подоплеку. Я имею в виду отношения различных политических сил в США". "Обвинять нас во вмешательстве в политическую жизнь в США - бессмыслица, - продолжал он. - Не надо нас вовлекать в вашу внутреннюю борьбу, мы не имеем к ней никакого отношения".

Кроме того, Кисляк отметил, что Москва заинтересована в нормальных связях с Вашингтоном. "Но мы не будем ходить с протянутой рукой по Вашингтону и просить вас о сотрудничестве", - подчеркнул он. По его словам, исследования подтверждают, что "основной источник компьютерных атак в мире - это не Россия, а США".