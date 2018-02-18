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Трамп: если целью РФ было создание хаоса в США, то она этого добилась

Международная панорама
18 февраля, 16:43 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 18, февраля. /ТАСС

Также президент США заверил, что утверждения о сговоре его предвыборного штаба с Москвой являются вымыслом

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ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что если целью России было создать диссонанс и хаос в американском обществе, то благодаря расследованиям и многочисленным слушаниям в Конгрессе США она добилась своей цели. Такое мнение он выразил в воскресенье в Twitter.

"Если целью России было создание диссонанса, раскола и хаоса в США, то со всеми этими слушаниями в комитетах [Конгресса], расследованиями и партийной ненавистью они [Россия] исполнили свои самые смелые мечты. Они в Москве смеются до упаду. Америка, будь умнее!" - написал американский лидер.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что утверждения о сговоре его предвыборного штаба с Москвой являются вымыслом, отметив, что при этом он никогда не отрицал возможности вмешательства РФ в президентские выборы. "Я никогда не говорил, что Россия не вмешивалась в выборы. Я говорил, что "это могла быть Россия, Китай или другая страна или группировка, или некий гений весом в 400 фунтов (около 180 кг - прим. ТАСС), лежащий в кровати и играющий в компьютер". "Выдумкой" было то, что кампания Трампа была в сговоре с Россией - этого никогда не было", - написал он.

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Американские власти в пятницу предъявили официальные обвинения 13 гражданам и 3 организациям в России за якобы имевшую место причастность к вмешательству в американские президентские выборы 2016 года. Согласно документам минюста, сотрудники российской организации "Агентство интернет-исследований" в 2014 году "начали операции по вмешательству в политическую систему США, включая американские президентские выборы 2016 года". При этом власти США отмечают, что эти действия не повлияли на исход выборов.

Расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения отдельного независимого разбирательства на этот счет. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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