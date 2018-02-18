Трамп: если целью РФ было создание хаоса в США, то она этого добилась

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что если целью России было создать диссонанс и хаос в американском обществе, то благодаря расследованиям и многочисленным слушаниям в Конгрессе США она добилась своей цели. Такое мнение он выразил в воскресенье в Twitter.

"Если целью России было создание диссонанса, раскола и хаоса в США, то со всеми этими слушаниями в комитетах [Конгресса], расследованиями и партийной ненавистью они [Россия] исполнили свои самые смелые мечты. Они в Москве смеются до упаду. Америка, будь умнее!" - написал американский лидер.

If it was the GOAL of Russia to create discord, disruption and chaos within the U.S. then, with all of the Committee Hearings, Investigations and Party hatred, they have succeeded beyond their wildest dreams. They are laughing their asses off in Moscow. Get smart America! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 February 2018

Кроме того, Трамп подчеркнул, что утверждения о сговоре его предвыборного штаба с Москвой являются вымыслом, отметив, что при этом он никогда не отрицал возможности вмешательства РФ в президентские выборы. "Я никогда не говорил, что Россия не вмешивалась в выборы. Я говорил, что "это могла быть Россия, Китай или другая страна или группировка, или некий гений весом в 400 фунтов (около 180 кг - прим. ТАСС), лежащий в кровати и играющий в компьютер". "Выдумкой" было то, что кампания Трампа была в сговоре с Россией - этого никогда не было", - написал он.

Американские власти в пятницу предъявили официальные обвинения 13 гражданам и 3 организациям в России за якобы имевшую место причастность к вмешательству в американские президентские выборы 2016 года. Согласно документам минюста, сотрудники российской организации "Агентство интернет-исследований" в 2014 году "начали операции по вмешательству в политическую систему США, включая американские президентские выборы 2016 года". При этом власти США отмечают, что эти действия не повлияли на исход выборов.

Расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения отдельного независимого разбирательства на этот счет. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.