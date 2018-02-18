Министр юстиции США заявил, что не жалеет о решении не участвовать в расследовании по РФ

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /ТАСС/. Министр юстиции США, генеральный прокурор Джефф Сешнс не жалеет о своем решении взять самоотвод и уклониться от участия в расследовании по поводу приписываемого Москве вмешательства в американские выборы в 2016 году. Такую позицию он изложил в воскресенье в эфире телеканала Fox News.

"Я считаю, что поступил правильно. Иначе я поступить и не мог", - подчеркнул глава минюста.

"Я принимал участие в предвыборной кампании [Дональда Трампа в 2016 году]. А коль так, то, в соответствии с правилами министерства юстиции, никто не может заниматься расследованием, если до него активно участвовал в предвыборной кампании", - пояснил Сешнс.

Он неоднократно отрицал, что ввел в заблуждение Конгресс по поводу контактов в 2016 году избирательного штаба Трампа с представителями России. Демократы обвиняют Сешнса в том, что в прошлом году на слушаниях в Сенате, посвященных утверждению его кандидатуры на пост министра юстиции, он скрыл информацию о своих встречах с послом РФ в Вашингтоне, а также об участии в совещании команды Трампа, на котором обсуждалась возможность установления неофициального канала связи с Кремлем. В марте Сешнс был вынужден самоустраниться от участия в расследовании предполагаемого вмешательства России в американские выборы, чтобы не ставить под сомнение объективность разбирательства.

Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы, помимо спецпрокурора, проводят также ФБР и ряд комитетов Сената и Палаты представителей Конгресса США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла безосновательными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.