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Израиль нанес авиаудар по сектору Газа в ответ на выпущенную ракету

Международная панорама
19 февраля, 7:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, февраля. /ТАСС

За прошедшие выходные Израиль два раза подвергался ракетному обстрелу с территории сектора Газа

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© EPA-EFE/ABED AL HASHLAMOUN

ТАСС, 19 декабря. ВВС Израиля нанесли удар по подземной инфрастуктуре в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел в воскресенье. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба армии Израиля в своем Twitter.

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"В ответ на ракету, которая была ранее пущена по Израилю, истребители ВВС Израиля нанесли удар по подземной инфраструктуре на юге сектора Газа. ВС Израиля продолжат действовать, чтобы обеспечить безопасность израильтян. Движение ХАМАС ответственно за все, что происходит в секторе Газа, как на земле, так и под ней", - отмечается в сообщении.

За прошедшие выходные Израиль дважды подвергался ракетному обстрелу с территории сектора Газа. В ответ на субботний обстрел и на подрыв фугаса на границе с палестинским анклавом, в результате чего четверо военнослужащих были ранены, в субботу вечером и воскресенье утром истребители ВВС Израиля поразили 18 целей ХАМАС на территории приморского палестинского анклава.

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