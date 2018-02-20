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Германские социал-демократы приступают к голосованию по коалиции с блоком Меркель

Международная панорама
20 февраля, 5:09 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 20, февраля. /ТАСС

О результатах будет объявлено 4 марта

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БЕРЛИН, 20 февраля. /ТАСС/. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во вторник со своей стороны вступает в итоговую фазу формирования будущего правительства страны. Каждый член этой политической силы должен будет заявить, поддерживает ли он коалицию с консервативным блоком в составе Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

Голосуют все

Голосование будет проводиться дистанционно: к сегодняшнему дню по адресам всех германских социал-демократов должны были прийти письма с соответствующим вопросом. Представителям СДПГ, а их более 460 тыс., предлагается выделить в бланке либо "да", либо "нет", и отправить его в штаб-квартиру партии в Берлин, где будет вестись подсчет голосов. 2,3 тыс. социал-демократов, которые проживают за рубежом, смогут проголосовать в интернете.

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Прием ответных писем завершится в 23:59 по местному времени 2 марта. Конверты, доставленные позже, обрабатываться не будут. Мнение социал-демократов будет учтено лишь при том условии, что ответы поступят от 20% участников волеизъявления.

О результатах объявят 4 марта. ХДС со своей стороны, как ожидается, к тому моменту уже все формальности урегулирует. Таким образом именно в этот день станет окончательно ясно, появится ли в стране коалиция в составе СДПГ и консерваторов.

Если основная масса членов СДПГ проголосует против, республика столкнется с политическим кризисом. Либо блоку Ангелы Меркель придется формировать правительство, у которого не будет большинства мест в Бундестаге, либо идти на перевыборы. 

Гарантий нет

Тем временем ситуация внутри СДПГ перед определяющей фазой формирования коалиции остается напряженной, и положительный исход голосования не гарантирован. Многие в рядах партии считают, что руководству не удалось в процессе предварительных переговоров с Меркель добиться необходимых уступок.

Кроме того, на минувшей неделе в отставку был вынужден уйти председатель социал-демократов Мартин Шульц. На него давление оказывалось главным образом из-за двух факторов: во-первых, он нарушил свое обещание остаться в оппозиции, во-вторых, пошел в правительство Меркель вопреки первоначальным заявлениям. Из-за скандалов подобного рода продолжает падать рейтинг "красных", и по популярности старейшую партию страны уже обошли правые популисты из "Альтернативы для Германии".

Парламентские выборы прошли в ФРГ 24 сентября 2017 года, но нового правительства нет до сих пор. Изначально блок Меркель вел переговоры с "зелеными" и либералами, но они зашли в тупик. Только после этого было решено начать консультации с СДПГ, именно поэтому процесс затянулся.

Канцлер и ее министры официально лишь исполняют свои обязанности. Впрочем, полномочия кабинета никак не ограничены.

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Персоны
Шульц, Мартин Меркель, Ангела
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