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Globo: давший показания против главы Бразилии бизнесмен переведен под домашний арест

Международная панорама
21 февраля, 2:55 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 21, февраля. /ТАСС

Сообщается, что брат этого предпринимателя пока останется под стражей, так как против него открыто еще одно уголовное дело

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 февраля. /ТАСС/. Федеральный верховный суд (ФВС) Бразилии постановил освободить из тюрьмы Уэсли Батисту - одного из предпринимателей, которые в прошлом году дали показания против президента страны Мишела Темера. Как сообщил во вторник телеканал Globo, он будет переведен под домашний арест.

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Бизнесмен был арестован в сентябре прошлого года по подозрению в получении незаконной выгоды от сделки со следствием, которую он заключил вместе со своим братом Жоэсли Батистой и другими руководителями мясоперерабатывающей компании JBS. В частности, по мнению следователей, подозреваемые знали, что их показания против президента приведут к резкому падению курса национальной валюты, поэтому смогли обогатиться за счет сделок по покупке и продажи крупной суммы иностранной валюты.

Что касается Жоэсли Батисты, то этот предприниматель пока останется под стражей, так как против него открыто еще одно уголовное дело. В частности, бизнесмена подозревают в сокрытии от правоохранительных органов части информации о совершенных преступлениях в момент заключения сделки. Это считается серьезным нарушением достигнутого с прокуратурой соглашения и может привести к возобновлению уголовного процесса.

В мае 2017 года бразильский холдинг J&F, владеющий компанией JBS, и Федеральная прокуратура Бразилии заключили досудебное соглашение в рамках дела о коррупции, фигурантом которого является руководство холдинга. В процессе переговоров о сделке со следствием владельцы холдинга передали в Федеральный верховный суд республики аудиозапись, на которой Темер якобы просит дать взятку бывшему председателю нижней палаты парламента Эдуарду Кунье, одному из главных инициаторов импичмента экс-главы государства Дилмы Руссефф. По версии следствия, деньги предназначались для "покупки молчания" экс-спикера.

Разоблачения JBS SA привели к началу самого масштабного политического кризиса с момента вступления Темера в должность президента Бразилии. В отношении него было начато расследование по таким статьям, как коррупция, попытка препятствовать правосудию и организация преступного сообщества. Однако парламент заблокировал дальнейшее рассмотрение этого уголовного дела, и Темер сохранил свой пост.

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