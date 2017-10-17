СМИ: суд в Бразилии предъявил обвинения бизнесменам, которые дали показания против Темера

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 октября. /ТАСС/. Федеральный судья бразильского штата Сан-Паулу Жоау Батиста Гонсалвес удовлетворил запрос прокуратуры, которая ранее просила предъявить обвинения братьям Жоэсли и Уэсли Батиста, руководителям мясоперерабатывающей компании JBS. Об этом сообщил в понедельник информационный интернет-портал UOL.

По версии правоохранительных органов, предприниматели получили незаконную выгоду от сделки, которую они заключили со следствием в рамках уголовного дела о коррупции. Одним из фигурантов этого расследования стал президент Бразилии Мишел Темер. В частности, по мнению следствия, подозреваемые знали, что их показания против главы государства приведут к резкому падению курса национальной валюты, поэтому смогли обогатиться за счет купли-продажи крупной суммы иностранной валюты.

В середине сентября братья Батиста были арестованы в рамках расследования этого дела. По мнению следователей, их доход от показаний против президента составил 100 млн реалов ($32 млн).

В мае бразильский холдинг J&F, владеющий компанией JBS, и Федеральная прокуратура страны заключили досудебное соглашение в рамках дела о коррупции, фигурантом которого является руководство холдинга. Согласно документу, J&F обязалась в течение 25 лет выплатить 10,3 млрд реалов (около $3,2 млрд) в качестве штрафа за применение коррупционных схем. В процессе переговоров о сделке со следствием владельцы холдинга передали в Федеральный верховный суд республики аудиозапись, на которой Темер якобы просит заплатить взятку бывшему председателю нижней палаты парламента Эдуарду Кунье, одному из главных инициаторов импичмента экс-главы государства Дилмы Руссефф. По версии следствия, деньги предназначались для "покупки молчания" экс-спикера.

Разоблачения JBS SA привели к началу самого масштабного политического кризиса с момента вступления Темера в должность президента Бразилии. В отношении него было начато расследование по таким статьям, как коррупция, попытка препятствовать правосудию и организация преступного сообщества.