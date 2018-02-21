Telegraph: Борис Джонсон негласно называл Brexit "дурдомом"

ЛОНДОН, 21 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, считающийся неформальным лидером британских евроскептиков, в приватном разговоре с высокопоставленными политиками Германии в Берлине охарактеризовал Brexit как "дурдом". Об этом сообщила во вторник вечером британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в руководстве ЕС в Брюсселе.

По информации издания, беседа, о которой идет речь, состоялась во время одной из двух поездок главы британского МИД в столицу Германии: либо в ноябре 2016 года, либо в апреле 2017-го. Разговор не был никем записан.

Парадокс ситуации заключается в том, что Джонсон являлся главной движущей силой агитационной кампании, призывающей к выходу Соединенного Королевства из ЕС перед референдумом 23 июня 2016 года.

Газета предполагает, что употребленное Джонсоном слово "дурдом" могло быть отнесено к "сложным переговорам по Brexit", а не собственно к принятому британцами на референдуме решению о выходе королевства из европейского сообщества.

"Brexit явится большим успехом"

Однако переговоры между властями Великобритании и ЕС начались в июне прошлого года, то есть уже после тех визитов Джонсона в Берлин, о которых упоминает издание.

Под "сложными переговорами" газета, вероятнее всего, имеет в виду жесткое внутриполитическое противостояние в Соединенном Королевстве вокруг Brexit, приведшее к полному политическому хаосу или, как выразился Джонсон, "дурдому". Этот конфликт продолжается и по сей день.

Идет борьба между правительством Терезы Мэй и Палатой общин. Ветви власти спорят о том, насколько существенными полномочиями может обладать британский парламент при формировании политической линии Лондона на переговорах с Брюсселем.

Конфликт возник и в самом действующем кабинете министров тори, где существуют два лагеря: сторонников "мягкого" и "жесткого" Brexit. Первые выступают за сохранение доступа Великобритании к единому рынку ЕС, их лидер - министр финансов Филип Хаммонд. Лагерь их противников, ратующих за полный разрыв связей с ЕС, возглавляет сам Джонсон.

По данным The Daily Telegraph, друзья главы МИД всячески отвергают правдоподобность информации о брошенной им характеристике Brexit. "Любой здравомыслящий человек справедливо оставит эти старые утверждения без внимания. Борис знает, что Brexit явится большим успехом, он привержен возвращению контроля над нашими деньгами, законами и границами", - заявил газете один из людей, близких к Джонсону.

Отказ от борьбы за премьерство

Ранее некоторые британские издания уже выдвигали предположения о том, что Джонсон мог использовать агитационную компанию за Brexit лишь как генеральную репетицию перед борьбой за лидерство в рядах тори перед очередными выборами. Вскоре после объявления итогов референдума 23 июня популярный политик отказался от борьбы за пост премьер-министра.

Некоторые политологи не исключали, что Джонсон не рассчитывал на победу евроскептиков на референдуме, а потому оказался психологически не готов к столь быстрой смене декораций после внезапного решения тогдашнего премьер-министра и сторонника британской евроинтеграции Дэвида Кэмерона уйти в отставку. Уже 13 июля новый премьер-министр правительства Консервативной партии Тереза Мэй назначила Джонсона министром иностранных дел и по делам Содружества.