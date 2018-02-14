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Джонсон: британское правительство не позволит противникам Brexit сорвать выход из ЕС

Международная панорама
14 февраля, 3:17 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 14, февраля. /ТАСС

Ожидается, что глава МИД выступит 14 февраля с обращением, в котором изложит видение того, каким образом Великобритания сможет стать успешной "независимой страной" после прекращения членства в ЕС

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Глава МИД Великобритании Борис Джонсон

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон

© EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY

ЛОНДОН, 14 февраля. /ТАСС/. Правительство Великобритании не позволит противникам Brexit сорвать процесс выхода страны из Евросоюза. Об этом говорится в речи главы МИД Соединенного Королевства Бориса Джонсона, выдержки из которой во вторник распространила пресс-служба Форин оффиса.

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Как ожидается, Джонсон выступит в среду в Лондоне с обращением, в котором изложит видение того, каким образом Великобритания сможет стать успешной "независимой страной" после прекращения членства в ЕС. "Я опасаюсь, что некоторые люди становятся все более решительными, чтобы остановить Brexit, чтобы отменить результаты референдума 23 июня 2016 года и воспрепятствовать исполнению воли народа. Я считаю, что это будет катастрофической ошибкой, которая приведет к долговременному и неискоренимому чувству предательства. Мы не можем позволить этому случиться", - считает глава британского МИД.

"Если мы хотим довести этот проект [Brexit] до национального успеха, что мы и обязаны сделать, то мы должны достучаться также и до тех, кто все еще испытывает беспокойство, - говорится в послании Джонсона. - Я хочу сегодня попытаться анализировать хотя бы некоторые из этих страхов и показать в меру своих возможностей, что они необоснованны".

"Недостаточно сказать сторонникам сохранения членства в ЕС, что вы проиграли, смиритесь с этим, поскольку мы должны признать, что большинство из них руководствуется самыми благородными убеждениями, неподдельным чувством солидарности с нашими европейскими соседями и желанием того, чтобы Великобритания добилась успеха", - приводит пресс-служба МИД слова Джонсона.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Сам Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

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