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Власти Молдавии планируют заставить телеканалы Гагаузии отказаться от российского контента

Международная панорама
21 февраля, 19:19 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 21, февраля. /ТАСС

За несоблюдение закона о борьбе с пропагандой телевидению автономии грозит штраф в размере от $2,4 до $4,2 тыс.

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КИШИНЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Координационный совет по телевидению и радио (КСТР) Молдавии заставит телеканалы Гагаузской автономии отказаться от запрещенных в республике российских новостных программ, а также вещания на русском языке. Об этом сообщил в среду председатель КСТР Драгош Викол на заседании парламентской комиссии по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и СМИ.

"Общественный телеканал Гагаузии ГРТ не соблюдает закон о борьбе с пропагандой. Там продолжается транслирование новостей и аналитических передач из стран, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (Россия ее не ратифицировала - прим. ТАСС)", - сказал Викол. По его словам, ранее телеканал был оштрафован на 5 тыс. леев (около $300), теперь ему грозит новый штраф в сумме от 40 до 70 тыс. леев (от $2,4 до $4,2 тыс.).

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Викол также сообщил, что КСТР готов оказать финансовую поддержку телеканалам автономии, а также в местах компактного проживания болгар, если они вообще окажутся от трансляции на русском языке. "На гагаузском или болгарском, только не на русском", - сказал он.

Ранее башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах заявила, что "российские СМИ продолжат вещать в кабельных сетях автономии в полном объеме". Она отметила, что решение парламента нарушает право граждан Молдавии на доступ к информации, что в особенности затрагивает русскоязычную аудиторию Гагаузии. А также обратила внимание, что русский в Молдавии имеет статус языка межнационального общения.

В декабре 2017 года парламент Молдавии принял закон, ограничивающий трансляцию информационно-аналитических, политических и военных передач из государств, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. С инициативой выступила контролирующая законодательный орган Демократическая партия Молдовы. Ее подвергла жесткой критике парламентская оппозиция, а также президент страны Игорь Додон.

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