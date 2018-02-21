Макрон потребовал объявить гуманитарную паузу в Восточной Гуте

ПАРИЖ, 21 февраля. /ТАСС/. Франция выступает за то, чтобы в зоне Восточной Гуты была объявлена гуманитарная пауза. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об этом в среду в ходе пресс-конференции в Елисейском дворце, трансляция велась в интернете.

"Франция самым решительным образом осуждает то, что происходит в настоящее время в Восточной Гуте. Потому что там, под предлогом борьбы против террористов из числа радикальных исламистов сирийские власти, а также некоторые из их союзников, атакуют гражданское население. А также, судя по всему, и проводят действия, направленные против некоторых из оппозиционных правительству сил", - сказал Макрон.

"В этой связи Франция требует объявить гуманитарную передышку в Восточной Гуте с тем, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить таким образом эвакуацию гражданского населения и создать все необходимые пути доступа гуманитарной помощи. Франция в этой связи выступает и за немедленное принятие соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН", - подчеркнул Макрон.

Он подтвердил при этом, что Франция "в полной мере продолжает участвовать в действиях международной коалиции в Сирии с тем, чтобы вести борьбу против исламистских террористов".