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Макрон потребовал объявить гуманитарную паузу в Восточной Гуте

Международная панорама
21 февраля, 19:31 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 21, февраля. /ТАСС

Франция продолжает участвовать в действиях международной коалиции в Сирии, отметил президент

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ПАРИЖ, 21 февраля. /ТАСС/. Франция выступает за то, чтобы в зоне Восточной Гуты была объявлена гуманитарная пауза. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об этом в среду в ходе пресс-конференции в Елисейском дворце, трансляция велась в интернете.

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"Франция самым решительным образом осуждает то, что происходит в настоящее время в Восточной Гуте. Потому что там, под предлогом борьбы против террористов из числа радикальных исламистов сирийские власти, а также некоторые из их союзников, атакуют гражданское население. А также, судя по всему, и проводят действия, направленные против некоторых из оппозиционных правительству сил", - сказал Макрон.

"В этой связи Франция требует объявить гуманитарную передышку в Восточной Гуте с тем, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить таким образом эвакуацию гражданского населения и создать все необходимые пути доступа гуманитарной помощи. Франция в этой связи выступает и за немедленное принятие соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН", - подчеркнул Макрон.

Он подтвердил при этом, что Франция "в полной мере продолжает участвовать в действиях международной коалиции в Сирии с тем, чтобы вести борьбу против исламистских террористов".

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Персоны
Макрон, Эмманюэль
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